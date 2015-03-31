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محافظ المنوفية: مهلة لرئاسة حي غرب شبين الكوم 10 أيام لإنارة وتمهيد الشوارع

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محافظ المنوفية: مهلة لرئاسة حي غرب شبين الكوم 10 أيام لإنارة وتمهيد الشوارع محافظ المنوفية: مهلة لرئاسة حي غرب شبين الكوم 10 أيام لإنارة وتمهيد الشوارع

محافظ المنوفية

قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية منح مسئولي حي غرب شبين الكوم مهلة 10 أيام لتحسين حالة الإنارة بجميع الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع صبري أبو علم وكذا تمهيد هذه الطرق ورصف ما تم الانتهاء من تجديد مرافقه جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظ المنوفية سيرا علي الأقدام بمختلف شوارع وطرقات مدينة شبين الكوم .

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة متخصصة لوضع تصور شامل لتطوير ميدان عاطف السادات وشدد المحافظ علي أن يكون التطوير فى إطار يجمع بين تكريم الرئيس الراحل أنور السادات والبطل عاطف السادات وأن يكون التطوير فى إطار حضاري كلمسة وفاء لما قدموه لمصر من تضحيات .

وتفقد المحافظ مقر الحملة الميكانيكية لديوان عام المحافظة حيث اطمأن علي تواجد حراس الأمن وطاقم العمل الليلي ووجه الشكر لهم لما لمسه من يقظة واهتمام وانضباط في عملهم .

كما أمر المحافظ بتحرير عدد 12 محضر إشغال وبيئة لعدد من المحال المتعدية علي شوارع المدينة مشددا علي أن عمليات التطوير في مدينة شبين الكوم تتم علي قدم وساق وأنه لابد من التزام المواطنين بالحفاظ علي الأرصفة والشوارع لان منظومة التطوير هي نتاج تعاون مثمر بين الأجهزة التنفيذية والمواطن لصالح الوطن .

وأكد المحافظ علي أن جولاته بمدن وقري المحافظة ستستمر سواء بصورة مفاجئة أو مرتبة للوقوف علي مشاكل المواطن علي الطبيعة ووضع الحلول الملائمة واستباق البعض الأخر قبل وقوعه وبناء منظومة عمل متناغمة تصب في نهايتها فى خدمة الوطن والمواطن .

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