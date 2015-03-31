أخبار عاجلة

«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الطيران المدني يلتقي سفير هولندا بالقاهرة‎

Google+ Print
وزير الطيران المدني يلتقي سفير هولندا بالقاهرة‎ وزير الطيران المدني يلتقي سفير هولندا بالقاهرة‎

وزير الطيران المدني يلتقي سفير هولندا بالقاهرة‎

بحث الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني بسفير هولندا لدى القاهرة “جيرارد ستيجس” ، سبل التعاون المشترك ودعم العلاقات في مجال الطيران المدني ، وسبل الاستثمار فى مدينة المطار “ايربورت سيتى” ، وكيفيه الاستفادة من تجربة مدينة المطار المقامة حول مطار سكيبهول بأمستردام.

أوضح وزير الطيران المدني الرؤية الحالية ، والمستقبلية لقطاع الطيران المدني ، والمشروعات الحالية لتطوير وزيادة سعة المطارات الحالية ، وإنشاء عدد من المطارات الجديدة لاستيعاب الكثافة المتوقعة في عدد الركاب ، والشحن وذلك في إطار خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

و هنأ السفير الهولندي وزير الطيران على النجاح الكبير للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ ، وأشاد بدور وزارة الطيران في التنظيم الرائع لوصول وسفر الوفود المشاركة بالمؤتمر.

وأكد السفير الهولندي استعداد شركات التمويل الهولندية للاستثمار في مشروعات وزارة الطيران المدني سواء في إدارة المطارات ، أو البنية التحتية للمشروعات أو زيادة أسطول الطائرات.

وأوضح السفير الهولندي أن حكومته تساند في هذه الفترة الدقيقة من تاريخها ، وتتعاون معها بشكل كبير خاصة أن حجم الاستثمارات الهولندية بمصر في تزايد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية