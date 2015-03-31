وزير الطيران المدني يلتقي سفير هولندا بالقاهرة‎

بحث الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني بسفير هولندا لدى القاهرة “جيرارد ستيجس” ، سبل التعاون المشترك ودعم العلاقات في مجال الطيران المدني ، وسبل الاستثمار فى مدينة المطار “ايربورت سيتى” ، وكيفيه الاستفادة من تجربة مدينة المطار المقامة حول مطار سكيبهول بأمستردام.

أوضح وزير الطيران المدني الرؤية الحالية ، والمستقبلية لقطاع الطيران المدني ، والمشروعات الحالية لتطوير وزيادة سعة المطارات الحالية ، وإنشاء عدد من المطارات الجديدة لاستيعاب الكثافة المتوقعة في عدد الركاب ، والشحن وذلك في إطار خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

و هنأ السفير الهولندي وزير الطيران على النجاح الكبير للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ ، وأشاد بدور وزارة الطيران في التنظيم الرائع لوصول وسفر الوفود المشاركة بالمؤتمر.

وأكد السفير الهولندي استعداد شركات التمويل الهولندية للاستثمار في مشروعات وزارة الطيران المدني سواء في إدارة المطارات ، أو البنية التحتية للمشروعات أو زيادة أسطول الطائرات.

وأوضح السفير الهولندي أن حكومته تساند مصر في هذه الفترة الدقيقة من تاريخها ، وتتعاون معها بشكل كبير خاصة أن حجم الاستثمارات الهولندية بمصر في تزايد.