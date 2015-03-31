5 مليون جنيه لشراء مولدات كهرباء لمعهد الكبد القومى بالمنوفية

أعلن الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية خلال رئاسته للجلسة الأخيرة لمجلس الجامعة أن العمل يجرى فى وضع اللمسات الأخيرة لإفتتاح المستشفى الجديد لمعهد الكبد القومى.

وأكد رئيس الجامعة عن تدبير مبلغ 5 مليون جنيه بالتعاون بين الجامعة ووزارة التعليم العالى، وذلك لشراء وحدات إحتياطية لتوليد الكهرباء بطاقة أكثر من 2 جيجا لضمان عدم إنقطاع الكهرباء عن أقسام المعهد المختلفة والأجهزة وغرف العمليات على مدار 24 ساعة.

وأضاف رئيس الجامعة بأن العمل يجرى حالياً فى وضع اللمسات الجمالية والحضارية على الموقع العام للمستشفى الجديد بحيث يدخل الخدمة بكامل طاقته عند افتتاحه خلال الأسابيع القليلة القادمة بحضور رئيس مجلس الوزراء .