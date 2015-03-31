أخبار عاجلة

«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

5 مليون جنيه لشراء مولدات كهرباء لمعهد الكبد القومى بالمنوفية

Google+ Print
5 مليون جنيه لشراء مولدات كهرباء لمعهد الكبد القومى بالمنوفية 5 مليون جنيه لشراء مولدات كهرباء لمعهد الكبد القومى بالمنوفية

رئيس جامعة المنوفية

أعلن الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية خلال رئاسته للجلسة الأخيرة لمجلس الجامعة أن العمل يجرى فى وضع اللمسات الأخيرة لإفتتاح المستشفى الجديد لمعهد الكبد القومى.

وأكد رئيس الجامعة عن تدبير مبلغ 5 مليون جنيه بالتعاون بين الجامعة ووزارة التعليم العالى، وذلك لشراء وحدات إحتياطية لتوليد الكهرباء بطاقة أكثر من 2 جيجا لضمان عدم إنقطاع الكهرباء عن أقسام المعهد المختلفة والأجهزة وغرف العمليات على مدار 24 ساعة.

وأضاف رئيس الجامعة بأن العمل يجرى حالياً فى وضع اللمسات الجمالية والحضارية على الموقع العام للمستشفى الجديد بحيث يدخل الخدمة بكامل طاقته عند افتتاحه خلال الأسابيع القليلة القادمة بحضور رئيس مجلس الوزراء .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا