السفير القطري يستأنف عمله بالقاهرة

استأنف السفير سيف بن مقدم البوعينين، السفير القطري لدى مصر، ومندوبها الدائم في الجامعة العربية، مهام عمله بمقر سفارة الدوحة حسبما أفادت شبكة “سكاي نيوز”.

وكانت السلطات القطرية قد استدعت سفيرها في القاهرة للتشاور في فبراير الماضي، وعاد السفير ضمن الوفد القطري الذي ترأسه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للمشاركة في أعمال القمة العربية التي عقدت مؤخرا بمدينة شرم الشيخ.

يشار إلى أن السلطات المصرية سبق وأن استدعت السفير المصري في قطر للتشاور منذ العام الماضي، في أعقاب التوتر الذي شهدته العلاقات بين البلدين بعد 30 يونيو 2013، ولا يزال السفير المصري لدى قطر في القاهرة.

وعقب اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد، على هامش القمة العربية الـ26 بشرم الشيخ، تواترت أنباء حول عودة السفراء بين البلدين.