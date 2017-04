Get Hard و Home يتنافسان على المرتبة الأولى

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، عودة فيلم Focus حيث حصد 8.2 مليون دولار، وتراجع فيلم Home الى المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 24 مليون دولار، وعاد فيلم Kingsman: The Secret Service الى المرتبة الثالثة حاصداً مبلغ 25 مليون دولار، وتراجع فيلم Insurgent من المرتبة الأولى الى الثانية مع 29.9 مليون دولار وتقدم مجدداً فيلم Cinderella من المرتبة الثانية الى الأولى حيث حصد 38.7 مليون دولار.

في أميركا، تقدم فيلم It Follows من المرتبة التسع عشرة الى الخامسة مع 3.8 مليون دولار، وتراجع فيلم Cinderella الى المرتبة الرابعة حيث جمع 17 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Insurgent من المرتبة الأولى الى الثالثة حاصداً 21.5 مليون دولار، ودخل فيلم Get Hard في المرتبة الثانية مع 33.8 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Home مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 52.1 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Run All Night الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 3826 شخص، ودخل فيلم Home في المرتبة الرابعة مع 3956 مشاهد، وتراجع فيلم Insurgent من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث شاهده 7211 شخص، وبقي فيلم Cinderella في المرتبة الثانية مع 7907 مشاهد، ودخل فيلم Get Hard مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 8490 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Run All Night الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 13006 شخص، وتراجع أيضاً فيلم Insurgent من المرتبة الأولى الى الرابعة بعد أن شاهده 39444 شخص، وتراجع فيلم Cinderella الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 39948 شخص، ودخل فيلم Get Hard في المرتبة الثانية حيث شاهده 52388 شخص ودخل أيضاً فيلم Home مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 56927 شخص.

في مصر، بقي فيلم Kingsman: The Secret Service في المرتبة الخامسة حيث جمع 203 ألف جنيه، و بقي أيضاً فيلم Cinderella في المرتبة الرابعة حاصداً 295 ألف جنيه، وحافظ فيلم "يوم مالوش لازمة" على المرتبة الثالثة بعد أن حصد 360 ألف جنيه، وتراجع فيلم Focusالى المرتبة الثانية مع 483 ألف جنيه ودخل فيلم Insurgent مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 490 ألف جنيه.