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تايلور سويفت أفضل قائدة في العالم والرابحة الكبرى في iHeartRadio Music

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الثلاثاء 31-03-2015 13:45

منحت مجلة Fortune النجمة العالمية Taylor Swift لقب "أفضل قائدة في العالم" حين أدرجتها في القائمة التي تعدّها لـ 50 رجلاً وامرأة استثنائيين في مجالات مختلفة.

وحلّت النجمة البالغة من العمر 25 عاماً في المركز السادس من القائمة، بين عدد من ألمع المشاهير والشخصيّات العامة من الرجال، منهم رئيس مجلس إدارة شركة "أبل" للإلكترونيات تيم كوك، والبابا فرانسيس، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس البنك الأوروبي المركزي ماريو دراغي.

وأشارت مجلة Fortune إلى أنها اختارت Taylor بسبب ما تتمتّع به من شعبية قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبسبب محاربتها القرصنة وحمايتها لألبومها الجديد 1989 من شركة Spotify ولالتزامها بجعل

زملائها الموسيقيين ينالون حقوقهم كاملة عن الفن الذي يقدمونه، إلى جانب نجاحها في تسجيل علامات تجارية باسمها.

وفي سياق منفصل، تلقّت النجمة 3 جوائز مهمّة خلال الاحتفال بتوزيع جوائز 2015 iHeartRadio Music في لوس أنجلوس، حيث حصلت على جائزة "أغنية العام" عن أغنيتها Shake It Off، وعلى أفضل كلمات أغنية عن أغنيتها Blank Space، إضافة إلى جائزة فنانة العام.

يذكر أن النجمة العالمية Madonna قدمت جائزة لـ Taylor Swiftوغنت معها أغنية "Ghost Town".

 

 

 

 

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