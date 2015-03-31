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للمرة الأولى ريهانا تتحدث عن علاقتها بليوناردو دي كابريو

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الثلاثاء 31-03-2015 14:18

بعد أن كثرت الأخبار عن علاقة تجمع النجمة العالمية Rihanna والممثل الشهير Leonardo DiCaprio، نظراً إلى عدد المرّات التي التقطتهما فيها الكاميرات سوياً في الأسابيع الماضية، نفت النجمة خلال مقابلة لها وجود هذه العلاقة جملة وتفصيلاً.

وخلال مقابلة لها مع مجلّة "Hello" الأمريكية، نفت النجمة كل الشائعات المتعلّقة، مؤكدة أنّها لا تواعد Leonardo.

وقالت النجمة البالغة من العمر 27 عاماً عند سؤالها عن علاقتها بالممثل: "يجب أن تبقى بعيداً وبمنأى عن كلّ ما يُقال ويُشاع، لأنّ هذه الأخبار ستضلّلك في كل مرّة ستستمع إليها".

وأوضحت Rihanna أنّ جدول أعمالها لا يسمح لها بأن تخصّص وقتَ فراغ للحبّ والغرام، وقالت: "أنا مشغولة كثيراً حالياً، وليس لديّ الوقت الكافي لأعطيه لأيّ رجلٍ، لذلك لن أدخل أحداً في حياتي وفي هذا النمط بالتحديد".

وتابعت: "إذا حصل ذلك، فعليه أن يكون رجلاً بكلّ ما للكلمة من معنى ليتمكّن من العيش وفقاً لجدول أعمالي ولا يشعر بالتالي بالخوف".

يُذكر أنّ Leonardo DiCaprio كان قد سبق النجمة إلى نفي هذه العلاقة عندما أكد مدير أعماله أنّ النجم أعزب حالياً، ومشغول فقط بتصوير فيلمه الدرامي الجديد The Revenant In Canada".

 

 

 

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