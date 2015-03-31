إصابة 8 في مشاجرتين بسبب خلافات علي الجيرة بالمنوفية

أصيب 8 أفراد في مشاجرتين بمركز تلا بمحافظة المنوفية، الاولي بسبب خلافات علي الجيرة، والثانية بسب خلافات مالية تم نقل المصابين الي مستشفي تلا، تم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء ممتاز فهمي مدير امن المنوفية أخطارا من الرائد نصر القارح يفيد من وقوع مشاجرتين الاولي بقرية الكمايشة التابعة لدائرة المركز بين عائلتي طعيمة وشعلان وذلك بسبب خلافات علي الجيرة ونتج عنها إصابة 4 أفراد من الطرفين وتم نقلهم الي مستشفي تلا ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

المشاجرة الثانية بسوق الخضار، بمدينة تلا بين كل من طرف أول محمد حسم مطاوع 34 بائع خضروات ،طرف ثاني عثمان فاروق عبد العاطي 34 عامل ،احمد رجب ابو ابراهيم ،وبسؤال الثاني ا تهم الاول والثالث باطلاق الرصاص عليهم من فرد خرطوش كان بحوزتة ادي الي اصابة عواطف محمد علي 34 عاما بائعة بطلق ناري في الظهر وتم نقلهم جميعا الي مستشفي تلا وتم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.