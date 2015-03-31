ميناء القاهرة الجوي يعتمد سياسة جديدة للسلامة والصحة المهنية

اعتمد الطيار أحمد جنينة ، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى أول وثيقة إلزام والتزام بالمعايير المحلية والدولية للسلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل في تنفيذ أعمال وأنشطة مطار القاهرة للحفاظ علي العاملين.

و تم نشر هذه الوثيقة في كل مواقع مطار القاهرة الدولي ، من أجل ترسيخ مفهوم السلامة والصحة المهنية لكل العاملين والمتعاملين مع شركة ميناء القاهرة الجوي.

ووجه “جنينة” بضرورة ضمان حصول جميع الموظفين للقدر الكافي ، والمناسب من التدريب لتفعيل نظم سياسة السلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل ووضع مقاييس لإداء السلامة والصحة المهنية كجزء من أهداف المطار.

وقالت مصادر بالمطار تم وضع وتنفيذ نظام إداري للتعريف بالمخاطر وكذلك التعامل معها من خلال الإدارة ، من أجل القضاء أو التخفيف من تأثيراتها في أماكن العمل للوصول إلى مستوى مقبول وقابل للتطبيق ، وتم التأكد من أن جميع نظم وخدمات الجهات الأخرى مثل “المقاولين” بالمطار تتوافق مع معايير السلامة والصحة المهنية.