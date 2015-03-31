عادل إمام يتصدر حصيلة ضرائب المهن الحرة بـ5.4 مليون جنيه

كشف تقرير تلقاه هانى قدرى دميان وزير المالية عن أداء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد الذى ينتهى اليوم الثلاثاء، عن مؤشرات بتحسن ملحوظ فى عدد الإقرارات وحصيلتها مقارنة بالأعوام السابقة خاصة بقطاع المهن الحرة الذى حقق معدلات نمو تزيد على 20% فى قيمة الحصيلة بمأموريتى المهن الحرة أول وثانى القاهرة، وهما المأموريتان الوحيدتان المتخصصتان بالمهن الحرة على مستوى الجمهورية، وهناك شعب للمهن الحرة بالمأموريات الأخرى. وأكد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب استمرار العمل بجميع المأموريات حتى تلقى إقرار آخر ممول يتقدم لها، لافتا إلى أن جميع التيسيرات والترتيبات التى اتخذتها مصلحة الضرائب لتيسير تلقى الإقرارات الضريبية سيستمر العمل بها حتى نهاية موسم تقديم الإقرارات للشركات نهاية إبريل المقبل. من جانبها كشفت عواطف سرحان رئيس مأمورية مهن حرة ثان القاهرة عن الاتجاه لتسجيل زيادة كبيرة فى الحصيلة الضريبية للمأمورية حيث حققت حصيلة الإقرارات زيادة بنسبة 25% خلال يوم 29 مارس الحالى لتسجل نحو 23.8 مليون جنيه مقابل 19.2 مليون جنيه فى نفس اليوم من عام 2014، مرجعة تلك الزيادات إلى زيادة عدد ممولى المهن الحرة الملتزمون بسداد ضرائبهم، بالإضافة إلى تحقيق البعض طفرة فى دخولهم العام الماضى ما يشير إلى تعافى الاقتصاد الوطنى بصورة كبيرة. من جانبه كشف محمد صلاح رئيس مأمورية ضرائب مهن حرة أول عن تصدر الفنان عادل إمام قائمة الأعلى سدادا للضرائب العام الحالى حيث سدد ضرائب بقيمة 5.4 مليون جنيه بخلاف الضرائب المسددة خصما من المنبع. وقال إن الموسم الحالى للإقرارات الضريبية شهد أيضا أول سداد للضريبة الإضافية التى تقررت بنسبة 5% عن من يزيد دخله على مليون جنيه، وهو ما ساعد على زيادة حصيلة المأمورية بصورة كبيرة حيث نتوقع أن نسجل زيادة بنهاية الموسم تصل إلى 25%. وأضاف أن الموسم الحالى شهد العديد من المؤشرات الإيجابية فبجانب نمو الحصيلة هناك زيادة ملموسة فى عدد الممولين بالمأمورية ليقارب عددهم على 105 آلاف ممول مهن حرة يمتد أماكن تواجدهم من شبرا الخيمة حتى 15 مايو والتبين، لافتا إلى أن المؤشرات الإيجابية تشمل أيضا اتساع ظاهرة الالتزام الطوعى حيث سارع عدد كبير من ممولى الضرائب بسداد مستحقات الخزانة العامة قبل نهاية الموسم. وأوضح أن هناك حرصا متزايدا من الممولين على الالتزام الطوعى بسداد الضرائب حيث تلقت المأمورية إقرارا من أحد الأطباء سدد ضرائب بقيمة 1.250 مليون جنيه، كما سدد أحد المحامين ضرائب بنحو 600 ألف جنيه و400 ألف جنيه من أحد المهندسين كما سدد مدرس ضرائب بقيمة 112 ألف جنيه.