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مدير أمن الفيوم يتفقد قسم شرطة سنورس فى جولة مفاجئة

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مدير أمن الفيوم يتفقد قسم شرطة سنورس فى جولة مفاجئة مدير أمن الفيوم يتفقد قسم شرطة سنورس فى جولة مفاجئة
فوجئ الضباط والأفراد المتواجدين بنوبيتجية العمل فى قسم شرطة سنورس، بمحافظة الفيوم، اليوم، بتواجد اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم داخل القسم لتفقد العمل فيه.

وأشار مدير الأمن إلى أن زيارته تأتى فى إطار المتابعات الميدانية اليومية للجهات الشرطية، لمتابعة الأداء الأمنى، والتأكد من حسن معاملة المواطنين.

وقام مدير الأمن بمقابلة المواطنين المتواجدين بالقسم فى هذا الوقت وسماع شكواهم وتفقد مكتب حقوق الإنسان بالمركز، كما قام مدير الأمن بمتابعة مجهود حملة اليوم الواحد بالمركز، والتى أسفر مجهودها عن تنفيذ عدد 21 قرار إزالة بقرية بيهمو وتنفيذ عدد 4 قرارات قضائية بقسم الفيوم.

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