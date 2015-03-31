محافظ أسيوط يأمر برفع القمامة بحى شرق ويستمع لطلبات وشكاوى المواطنين

تفقد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أعمال النظافة والتجميل بمنطقة شركة فريال بحى شرق للوقوف على أعمال النظافة ورفع القمامة بالمنطقة وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذى وقعته المحافظة مع المؤسسة الكاثوليكية للتنمية الشاملة لعمل آلية تنفيذ تشترك فيها كافة الأطراف المعنية للقضاء على مشكلة تراكم وجمع القمامة من مناطق حى شرق ومبادرة "أسيوط مدينة نظيفة".

رافقه خلال الجولة الدكتورة سحر عبد الجيد مستشار المحافظ لشئون المرأة ومصطفى طاهر رئيس حى شرق مدينة أسيوط.

وتابع المحافظ خلال الجولة أعمال رفع القمامة من الشوارع وأعمال التجميل ودهان البلدورات مصدراً تعليماته بإزالة جميع الاشغالات والتعديات من الشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية ومعاونة الأهالى.

واستمع لطلبات وشكاوى المواطنين والتى تمثلت فى تأمين نفق الأزهر وشريط السكة الحديدية بالمنطقة وزيادة الإنارة به وإزالة الحواجز والسلاسل الحديدية من أسفل العمارات والوحدات السكنية بالمنطقة مشيرا إلى ضرورة إستمرار أعمال النظافة بالمنطقة ووضع صناديق حديدية لتجميع القمامة أمام العمارات السكنية والمحال التجارية لمنع تراكم القمامة بالشوارع مرة أخرى وتسهيل عمليات جمعها ورفعها.

وأكد مصطفى طاهر رئيس حى شرق أن هذه المبادرة تأتى فى إطار تنفيذ البروتوكول مع المؤسسة الكاثوليكية للتنمية الشاملة بأسيوط لحل مشكلة القمامة بحى شرق والذى تلتزم فيه المؤسسة بتوفير العمالة اللازمة لجمع ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والميادين والمصالح الحكومية والمدارس وتوفير الأدوات اليدوية اللازمة للقيام بأعمال جمع القمامة وتوفير كمية من صناديق القمامة للمصالح الحكومية والمستهدفة فى الخطة وتنظيم حملات نظافة شبه دورية للأماكن المستهدفة وعمل ندوات وحملات توعية عن البيئة والنظافة وعمل اللافتات واللوحات الارشادية والمطبوعات والمطويات اللازمة لتوعية الجمهور بضرورة الحفاظ على البيئة.

كما عقد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط اجتماعاً بالديوان العام لمناقشة عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتوقفة والتى بلغ عددها على مستوى المراكز 15 مشروعاً بالمحافظة مشدداً على شركات المقاولات المنفذة لهذه المشروعات بضرورة إنهائها فى مواعيدها المقررة للدخول فى الخدمة مهما كانت العوائق والتى يمكن حلها من خلال طرحها على الجهاز التنفيذى، حضر الاجتماع المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى بأسيوط ومسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

وتطرق الاجتماع للمعوقات أمام توقف العمل بمشروعات مياه الشرب الجديدة والجارى تنفيذها ومنها مشروع محطة مياه ديروط والذى سيتم الانتهاء منه فى ديسمبر 2015 واستكمال مشروع مياه القوصية والذى سيتم الانتهاء منه فى أبريل 2015 بالإضافة إلى محطة مياه صدفا والغنايم والتى سيتم الانتهاء منها بنهاية 2015 ومحطة مياه الوليدية والتى ينتهى العمل بها بنهاية ديسمبر 2016 والمحطة التشيكى وخزان شرق مدينة أسيوط مع نهاية عام 2015، فضلاً عن استكمال الأعمال بوحدات النقالى بقرى نجع سبع والمطيعة والتى تنتهى فى يونيه القادم بالإضافة إلى إنشاء 8 وحدات منجنيز وحديد بقرى قرقارص ودرنكة وبهيج والزاوية وبنى غالب وينتهى العمل بها فى ديسمبر 2015.

وشدد المحافظ على سرعة استكمال 8 مشروعات مياه للعمل بكامل طاقتها وهى محطة مياه منفلوط ومحطة أبنوب والفتح والمحطة المرشحة الألمانى ومحطة نزلة عبد اللاه المرحلة الثانية ومحطة الساحل والبدارى ومحطة أبوتيج وخزان غرب مدينة أسيوط ومحطة الوليدية.

وكانت مشروعات الصرف الصحى ضمن أولويات اجتماع المحافظ مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى حيث طالب المسئولين بسرعة الانتهاء من 7 مشروعات صرف صحى جارى تنفيذها فى مواعيدها المحددة وهى محطة صرف مدينة ديروط والتى سيتم الانتهاء منها فى يونيه 2015 ومحطة صرف صحى القوصية ومدينة منفلوط وأبنوب والفتح وصدفا والغنايم وساحل سليم بالإضافة إلى استكمال مشروعات الصرف الصحى بالمناطق الصناعية ببنى غالب وعرب العوامر.

وفى نهاية الاجتماع أصدر المحافظ تعليماته بمخاطبة كافة الجهات بعمل بيان وحصر لأهم المشروعات المتوقفة بالمحافظة والشركات القائمة على التنفيذ والمعوقات والمشكلات الخاصة بكل مشروع والحلول المقترحة لهذه المشكلات مطالباً بوضع تقرير كامل عن كل مشروع على حدا يتضمن (تاريخ إسناده، الموقف الحالى، تاريخ تسليمه، المعوقات) وغيرها؛ فضلاً عن تقرير دورى كل 15 يوما لما يستجد وما تم تنفيذه للوقوف على الموقف الحالى لكل منها وذلك لوضع حلول سريعة وعاجله لحل أزمات ومشكلات المواطنين فى أسرع وقت.

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