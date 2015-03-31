محافظ أسوان يلتقى وفد "المصرية الإماراتية" لتنفيذ المدينة الخضراء بكوم أمبو

التقى اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى مع وفد المجموعة المصرية الإماراتية، حيث تناول اللقاء البدء فى تنفيذ مشروع المدينة الخضراء بوادى غرب كوم أمبو.

وقد رحب محافظ أسوان بمشروع المدينة الخضراء تنفيذاً لمذكرة التفاهم التى تم التوقيع عليها بين الشركة والحكومة المصرية أثناء انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى يشرم الشيخ.

وأشار إلى أن المشروع الجديد سيشمل الاستصلاح والتصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى، واستغلال الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إنشاء 55 قرية تضم مساكن ريفية ملائمة ومدعمة بالعديد من الخدمات.

وأكد الدكتور محمود مسعود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة المصرية الإماراتية على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمشروع وادى غرب كوم أمبو خلال المؤتمر الاقتصادى، ولفت رئيس المجموعة المصرية الإماراتية إلى أن التنفيذ سيتم على مراحل بواقع 50 ألف فدان لكل مرحلة وتتراوح مدة التنفيذ للمشروع بالكامل ما بين 15 إلى 18 عاما.

وأضاف محمود مسعود أن وفد الشركة قام بمعاينة موقع المشروع والذى يتميز بصلاحية التربة والمناخ الملائم لإنتاج العديد من المحاصيل الزراعية، مع توافر المياه الجوفية والتى سيتم الاعتماد فيها على الدراسات المسبقة للعالم المصرى فاروق الباز، بجانب استخدام أحدث أجهزة الاستشعار التكنولوجية من أجل حفر 1800 بئر جوفى.