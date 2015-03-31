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قطري يعترف بتنفيذ أمرعسكري بالإساءة لحاكم أبو ظبي على الانترنت

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قطري يعترف بتنفيذ أمرعسكري بالإساءة لحاكم أبو ظبي على الانترنت قطري يعترف بتنفيذ أمرعسكري بالإساءة لحاكم أبو ظبي على الانترنت

تميم بن حمد

كشفت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالامارات تفاصيل جديدة حول قيام خلية قطرية بعمل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإساءة لأبوظبي حيث أقر أحد المتهمين  بتكليفه شراء خمس شرائح إماراتية على أن يملأ كل شريحة بما قيمته خمسة آلاف درهم، وأضاف: “نفذت أمراً عسكرياً من مديري جاسم”  ولم يوضح ما إذا كان يقصد حمد بن جاسم رئيس الورزراء القرطي السابق.

وأخطرت النيابة الإماراتية دولة قطر عبر كتاب موجه من وزارة الخارجية في دولة الإمارات إلى سفارة الإمارات في دولة قطر، وآخر موجه من سفارة دولة الإمارات في الدوحة إلى وزارة الخارجية القطرية عن ملابسات القضية.

وقالت النيابة  الإماراتية إن المتهمين عملوا من خلال مواقع التواصل على السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهده ورموز الدولة.

 

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