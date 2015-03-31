تجديد حبس شاب 15 يوما بتهمة دهس فتاة أمام سينما بالسويس(تحديث)

قررت نيابة السويس صباح اليوم "الثلاثاء" تجديد حبس "مصطفى. ل" 28 سنة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة قيامه بدهس فتاة بسيارته أمام سينما بمنطقة بور توفيق وفر هاربا.

كانت قد أعلنت مديرية أمن السويس منذ أسبوعين نجاح ضباط المباحث من ضبط قائد السيارة الذى قام بدهس فتاة أمام سينما رينيسانس والتى أسفر عن مصرعها فى الحال وعقب ذلك فر المتهم هاربا.

كان قسم شرطة السويس قد تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة بفتاة أمام سينما رينسانس وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة بفتاة تدعى "آلاء. ذ. ح" 17 سنة طالبة بالصف الأول الثانوى ومقيمة بحى فيصل وتوفيت متأثرة بإصابتها فور وصولها لمستشفى السويس العام.

على الفور أمر اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، والعميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، بعمل فريق بحثى لضبط المتهم بالواقعة، حيث أمكن الاستدلال على شاهد رؤية للواقعة ويدعى "أحمد. ى. ع" 28 سنة موظف بشركة عتاقة للزيوت، وبسؤاله أقر بأنه شاهد سيارة ماركة "BMW" سماوى اللون يقودها شاب وتحمل رقم ب ر ر 143 مصر تسير بسرعة فائقة اصطدمت بالمتوفاة وفرت هاربة.

تمكن العميد محمد والى، رئيس مباحث المديرية، من ضبط قائد السيارة، وتبين أنه يدعى "مصطفى. ل. أ" 28 سنة مهندس كهرباء ويقطن حدائق القبة بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم عرضه على النيابة التى تباشر التحقق.

>كما قررت محكمة الاستئناف بالسويس عدم قبول استئناف 11 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، بينهم 3 مهندسين كهرباء على قرار حبسهم، وجددت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف وحشد المواطنين ضد الجيش والشرطة.

وتمكنت قوات الأمن الوطنى والمباحث الجنائية من ضبط المتهمين فى ديسمبر ويناير الماضيين على خلفية مشاركتهم بأحداث العنف وتظاهرات تنظيم الإخوان الإرهابى وصدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضارهم.

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