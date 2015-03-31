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إصابة موظف إثر انقلاب سيارة بريد محملة بالأموال فى ترعة بالدقهلية

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إصابة موظف إثر انقلاب سيارة بريد محملة بالأموال فى ترعة بالدقهلية إصابة موظف إثر انقلاب سيارة بريد محملة بالأموال فى ترعة بالدقهلية
أصيب موظف بمكتب بريد الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة تابعة للبريد محملة بالأموال وتم نقله لمستشفى السنبلاوين.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة انقلاب سيارة بريد محملة بالأموال أمام قرية الرمزية التابعة لمركز السنبلاوين وإصابة موظف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن السيارة قادمة من ميت غمر متجهة إلى قرية الحصاينة، واختلت عجلة القيادة بيد السائق فانقلبت فى الترعة.
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