وصول مرسى و10 آخرين لأكاديمية الشرطة لمحاكمتهم فى قضية التخابر مع قطر

وصل منذ قليل الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، إلى مقر محاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لمحاكمتهم فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.

وذلك استعدادا لبدء جلسة سرية محظور فيها النشر، لمشاهدة أحراز القضية المتعلقة بالأمن القومى للبلاد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وبحضور كل من المستشار عماد شعراوى رئيس نيابة أمن الدولة، ومحمد هشام وكيل النيابة بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.‏