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مصرع عامل وطفل غرقا والقبض على 10 هاربين من أحكام بالمنوفية

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مصرع عامل وطفل غرقا والقبض على 10 هاربين من أحكام بالمنوفية مصرع عامل وطفل غرقا والقبض على 10 هاربين من أحكام بالمنوفية
لقى عامل وطفل مصرعهما غرقا بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور، يفيد بمصرع كل من محمد سامى عبد الله 25 عامل غرقا، وذلك إثر غرقه بترعة الباجورية حال قيامه بالاستحمام، والثانى طاهر محمد طاهر مصطفى عامين، ولقى هو الآخر مصرعه غرقا حال قيامه باللهو أمام منزله فوقع فى الترعة، وتم نقلهما إلى المستشفى وبتوقيع الكشف عليهما تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون، تحت إشراف اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، والتى أسفرت عن ضبط 10 متهمين، هاربين من أحكام قضائية فى جنايات مخدرات وحيازة بمراكزالسادات، شبين الكوم، قويسنا، قسم شبين الكوم، منوف هاربين من أحكام فى جنايات حيازة مخدرات وحيازة سلاح بدون تراخيص.

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مصر 365