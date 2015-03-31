بدء محاكمة 73 إخوانيا متهمين بـ"اقتحام وحرق كنيسة كرداسة"

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وبحضور محمد على الله وكيل نيابة كرداسة وأمانة سر أحمد صبحى، نظر سادس جلسات محاكمة 73 إخوانيًا متهمين فى حرق كنيسة كرداسة فور وصولهم لمقر المحكمة وإيداعهم قفص الاتهام .

ويواجه المتهمون بحرق كنيسة كرداسة، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.