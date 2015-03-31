أخبار عاجلة

«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بدء محاكمة 73 إخوانيا متهمين بـ"اقتحام وحرق كنيسة كرداسة"

Google+ Print
بدء محاكمة 73 إخوانيا متهمين بـ"اقتحام وحرق كنيسة كرداسة" بدء محاكمة 73 إخوانيا متهمين بـ"اقتحام وحرق كنيسة كرداسة"
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وبحضور محمد على الله وكيل نيابة كرداسة وأمانة سر أحمد صبحى، نظر سادس جلسات محاكمة 73 إخوانيًا متهمين فى حرق كنيسة كرداسة فور وصولهم لمقر المحكمة وإيداعهم قفص الاتهام .

ويواجه المتهمون بحرق كنيسة كرداسة، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365