جنح عابدين ترفض دعوى تتهم محافظ القاهرة بإساءة استغلال السلطة

قضت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار أيمن العطار بعدم قبول الدعوى المقامة ضد محافظ القاهرة بصفته والتى تطالب بإقالته لامتناعه عن إصدار ترخيص مزاولة نشاط تجارى خاص بمقيم الدعوى.

أقام الدعوى أحد التجار والذى تقدم بطلب ترخيص لمحافظ القاهرة لإنشاء محل تجارى لمزاولة نشاط تجارى بعد حصوله على موافقة قانونية من رئاسة الحى الذى يود إنشاء المحل به، إلا أن المحافظ رفض الطلب وعليه تقدم المتضرر إلى القضاء وإقامة الدعوى والتى يتهمه فيها بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة وذلك على حسب ما ورد فى صحيفة الدعوى.