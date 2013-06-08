أخبار عاجلة

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مؤتمر طب الحالات الحرجة يعلن عن بدء استخدام جهاز edmo الخاص بالقلب

Google+ Print
مؤتمر طب الحالات الحرجة يعلن عن بدء استخدام جهاز edmo الخاص بالقلب مؤتمر طب الحالات الحرجة يعلن عن بدء استخدام جهاز edmo الخاص بالقلب

فى ختام فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الحالات الحرجة والذى انتهت فعالياته أول أمس، بحضور لفيف من كبار أساتذة الطب فى وخبراء من مستشفيات لندن وأمريكا.

واختتم المؤتمر فعالياته معلناً توصياته الخاصة عن بدء استخدام جهاز اكمو وهذه التقنية العالية لدعم القلب والتنفسى والمرضى المستحقين لذلك مع استمرار تنمية الخبرات فى هذا المجال.

وأكد الدكتور شريف مختار أستاذ القلب ورئيس مجلس الكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة التى شاركت فى تنظيم المؤتمر مع قسم الحالات الحرجة لطب القصر العينى، على أهمية الاستمرار وبذل الجهد لمواصلة التدريب واكتساب الخبرات فى طب الحالات الحرجة وكيفية التعامل مع كل جديد حتى نتقدم بالتعليم الطبى فى كل المجالات الصحية، وفى نهاية المؤتمر دعا شباب الأطباء لتقديم طلبات الاشتراك لعضوية الكلية، حيث يمكنهم الاستفادة من أنشطتها العملية والعلمية المتعددة، وفى نهاية المؤتمر تم توزيع شهادات حضور المؤتمر على الذين شاركوا فى المؤتمر من الأطباء المتخصصين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد