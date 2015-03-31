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ضبط 4 أطنان دقيق مغشوش قبل بيعها فى السوق السوداء بالفيوم

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ضبط 4 أطنان دقيق مغشوش قبل بيعها فى السوق السوداء بالفيوم ضبط 4 أطنان دقيق مغشوش قبل بيعها فى السوق السوداء بالفيوم
شنت مديرية بالفيوم، حملة برئاسة أحمد عبد الوهاب مدير عام التموين، والمهندس مصطفى القيسى نائب وكيل وزارة التموين، وتمكنت الحملة من ضبط تروسيكل رقم ( ف ط ر 7468 ) يحمل واحد طن دقيق مغشوش معبأة فى أجولة وجاهزة للبيع فى السوق السوداء، وضبط التروسيكل رقم (12667) ويحمل واحد طن دقيق مغشوش ومعبأ فى 30 شيكارة وجاهز للبيع فى السوق السوداء.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2 طن دقيق بإحدى الطاحونات معدة لوضعها فى أجولة للبيع، تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وتسليم المتهمين لبندر الفيوم لإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
>وأشار مدير عام التموين إلى أن هذه الحملات تأتى فى إطار توجيهات المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية اليومية لضبط الأسعار والأسواق، ومحاربة الغش التجارى والسوق السوداء وجشع التجار.

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مصر 365

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