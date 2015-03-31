الحمادي: منتدى المعلمين رافد حيوي لتأهيلهم والارتقاء بكفاءاتهم

أكد خبراء ومشاركون في منتدى الخليج العربي للمعلمين الذي تستضيفه جامعة الشارقة ويستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة 5 آلاف معلم ومعلمة من المدارس ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية اهمية التنويع في طرق التدريس واتباع النهج الابتكاري داخل الحجرة الصفية, مشددين على ضرورة تحسين استيعاب الطلبة وإكسابهم المهارات العلمية والتفكير العلمي, وتوسيع فرص تطبيق المعارف والمهارات العلمية والرياضيات وانشاء المراكز العلمية وبناء المحتوى الرقمي, اضافة الى تحقيق التكامل بين المواد الدراسية عن طريق التعلم المبني على المفاهيم الذي يساعد على ردم الفجوة وحل مشكلة تضخم المناهج.

واعتبر معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم في كلمته الخاصة للمنتدى ان المعلم يشكل قطب الرحى في المنظومة التعليمية لما يمارسه من ادوار اصيلة في بناء الناشئة وتزويدها بالمعارف والمهارات والقيم وفق اعلى معايير الجودة الذي يمثل المتعلم محورها الاساس وفكرها المتطور وحركتها الاجرائية تجاه العالمية , مشيرا الى ان المنتدى يشكل رافدا حيويا في تأهيل المعلمين وتدريبهم والارتقاء بكفاءاتهم ليكونوا موارد بشرية تربوية ذات جودة عالية ومهارات وظيفية مطلوبة لتكون مصدرا اساسيا للتنمية المجتمعية , مؤكدا ان النمو المهني المستمر للمعلمين وتوفير الفرص المناسبة لهم في ظل مبدأ التنمية المستدامة يؤدي لإحداث تطور نوعي في مدخلات التعليم ونواتجه.

وقال إن محاور المنتدى التدريبية بنيت وفق الحاجات الحقيقية للمعلمين في استراتيجيات التعليم والتقويم والترابط التكاملي بين المواد الدراسية والتعليم الرقمي وتوظيف الموارد والقيم والسلوكيات

حضر مجريات اليوم الثاني خولة المعلا وكيل وزارة التربية وامل الكوس وكيلة وزارة التربية والتعليم المساعد للأنشطة والبيئة المدرسية والدكتور احمد العور المدير التنفيذي للمعهد مدير بوليتكنك أبوظبي،وتضمنت فعاليات اليوم الثاني جلسة بعنوان افضل الممارسات الصفية لتكوين خبرة في الابتكار قدمها مايكل ديسبيزيو اول بحري متخصص في علم الاحياء تحدث عن اهم اجراءات تطوير مواد تعليمية رقمية لدعم التعليم والتعلم وتطوير قدرات المعلمين وتمكينهم من التدريس الفاعل, واهمية تأسيس مختبرات العلوم الافتراضية والتقليدية وتوسيع فرص تطبيق المعارف والمهارات العلمية والرياضيات وانشاء المراكز العلمية وبناء المحتوى الرقمي.

ويتوقع المشاركون ان يسهم المنتدى في بناء الروابط والعلاقات المهنية مع المختصين في المجال ذاته او ما يعرف بمجتمعات الممارسة واطلاق القدرات الكامنة لتجربة استراتيجيات وأساليب تدريس وتقويم جديدة قائمة على المعايير ودفعهم نحو عصر جديد من التعليم والتعلم المرتبط بمهارات القرن الحادي والعشرين وزيادة كفاءة المعلم ورفع مستوى ادائه عن طريق اكتساب مهارات جديدة اضافة الى تنمية الاتجاهات الايجابية لدى المعلم وزيادة قدرة المعلم على تقويم الطلاب واتاحة الفرصة لهم للتجديد والابتكار من خلال التوظيف الامثل للتقنيات وتمكينه من ممارسة معايير التفكر في الاداء.

تنمية القدرات

يهدف المنتدى إلى تنمية قدرات المعلمين وإكسابهم أدوات التدريس المطورة وأساليب التعليم الحديثة، المرتكزة على توظيف التقنيات واستثمار تكنولوجيا التعليم ، التي تساعد في تطوير العملية التعليمية ، وتدريب المعلمين كذلك على القيام بأدوار فاعلة تتصل بالإرشاد الطلابي، ومعايير المناهج والمقررات الدراسية المستندة للإطار الوطني الموحد، ونظم التقويم والامتحانات، وتدريبهم على تصميم وبناء الأفكار التدريسية المبتكرة .