حمدان بن محمد يوجه بسرعة تنفيذ خطة عمل متحف المستقبل وفقا للجدول الزمني المحدد لها

حمدان بن محمد:

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متحف المستقبل يحظى باهتمام ومتابعة محمد بن راشد لأهميته في تعزيز مسيرة الابتكار وصناعة المستقبل



المتحف يمثل أحد أهم طموحات القيادة لبناء مستقبل بناء إقتصاد قائم على المعرفة



متحف المستقبل حاضنة للأفكار .. يدعم تطوير بيئة محفزة للابتكار .. و مصدر إلهام للمبتكرين ووجهة للمخترعين والرواد من كافة أنحاء العالم



يتلائم مع متطلبات الجيل الجديد من الخدمات في مدن المستقبل الذكية



المتحف سيسهم بتطوير حلول تنموية طويلة المدى للتحديات التي تواجه مدن المستقبل



وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء متحف المستقبل، بسرعة تنفيذ خطة العمل الخاصة بالمتحف والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها وتوفير كافة المقومات التي تكفل تنفيذها، وإنجاز كل الجوانب المتصلة بإنشاءه لما يشكله من أهمية كمصدر إلهام للمبتكرين وحاضنة للأفكار ووجهة للمخترعين والرواد من كافة أنحاء العالم.

وأكد سموه لدى ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس أمناء متحف المستقبل الذي عقد اليوم (الثلاثاء 31 مارس 2015) في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، أن مشروع المتحف يحظى باهتمام ومتابعة مباشرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأهميته في دعم وتطوير بيئة تحفز على الابتكار وتتلائم مع متطلبات الجيل الجديد من الخدمات في مدن المستقبل الذكية وتعزز مسيرة الابتكار في الدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم قد أطلق متحف المستقبل في مطلع مارس الجاري الذي يضم مختبرات للابتكار في الصحة والتعليم والمدن الذكية والطاقة والنقل ومتحفا دائما لاختراعات المستقبل، ويحوي أفضل بيئة للابتكار على مستوى العالم ويهدف لاختبار قدرات وحدود العقل البشري في تطوير حلول تنموية طويلة المدى للتحديات التي تواجه مدن المستقبل.

وحث سمو الشيخ حمدان على ضرورة إنجاز الخطط التنفيذية، والانتهاء من جميع الجوانب الفنية بأسرع وقت ممكن والبدء بإتخاذ خطوات عملية لإتمام عمليات البناء والتجهيز في الوقت المحدد ليحقق المتحف عند إنجازه في 2017 الأهداف التي أنشئ لأجلها في أن يكون أفضل بيئة للابتكار على مستوى العالم ، مؤكداً سموه على أن الإمارات هي من تصنع المستقبل وإن المتحف يمثل أحد أهم طموحات القيادة لبناء مستقبل بناء إقتصاد قائم على المعرفة وتطوير حلول تنموية طويلة المدى وتحويل الإمارات لوجهة عالمية رئيسية في مجال الابتكار .

وشدد سموه على أهمية تضافر الجهود وتوحيد الطاقات والعمل بروح الفريق لتسريع عملية الإنجاز ما يضمن تحقيق أهداف المتحف في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات كمنصة محفزة للابتكار وبيئة حاضنة للمبتكرين.

حضر الاجتماع معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس أمناء متحف المستقبل، معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، سعادة عهود الرومي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، سعادة حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي، سعادة مطر الطاير رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات بدبي، سعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، سعادة سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة أحمد بن بيات الرئيس التنفيذي لدبي القابضة، عادل الرضا النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات، منى القرق من هيئة دبي للثقافة والفنون.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد خلال الإجتماع على أن خطوات عملية قد بدأت منذ لحظة إطلاق المشروع لاستقطاب نخب من الباحثين والمخترعين ومراكز الأبحاث والمؤسسات العلمية الرائدة، والشركات الكبرى في العالم، ليكون متحف المستقبل البيئة الأفضل والمنصة الأكبر عالمياً في مجال الابتكار وتطوير الحلول التقنية للتحديات في التعليم والصحة والمدن الذكية والنقل والطاقة وكافة المجالات الحيوية الأخرى.

> وناقش الاجتماع أهداف المتحف وفي مقدمتها خلق بيئة داعمة للابتكار، وتطوير التعليم وتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الإبتكار لمواكبة متطلبات المستقبل، كما استعرض خطة العمل وكافة الجوانب الخاصة بإنشائه والإطار الزمني المحدد لتنفيذه.

وبحث الإجتماع أيضاً، الجوانب الإجرائية والاحتياجات اللوجستية الواجب توافرها لتسريع عملية التنفيذ، وما يحتمه ذلك من ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود وفق الاهداف المرجوة وفي الإطار الزمني المحدد له.

واستعرض المجتمعون جملة من الفعاليات المستقبلية التي سيضطلع بها المتحف، مثل عرض المنتجات والخدمات المستقبلية، وبناء شراكات عالمية وتحفيز عمليات البحث والتطوير، وتأسيس شركات واستضافة معارض دولية، إلى جانب تنفيذ فعاليات تعزز الإبتكار بالتعليم والصحة والجوانب الحيوية الأخرى المرتبطة بحياة الناس، وعقد ورش العمل والبرامج التدريبية، وتقديم الاستشارات وتسجيل براءة الاختراع، ودعم المبتكرين، وتوفير الخدمات المؤسسية وكافة الجوانب الضرورية الأخرى لدعم وتعزيز مسيرة الإبتكار.

متحف المستقبل .. أفضل بيئة ابتكار في العالم

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أطلق مطلع مارس الحالي مشروع متحف المستقبل الذي يضم مختبرات للابتكار في الصحة والتعليم والمدن الذكية والطاقة والنقل ومتحفا دائما لاختراعات المستقبل، ووجه بتخصيص وقف للمشروع متحف المستقبل ما يشكل ضمانة لاستمراريته للأجيال القادمة.

ويمثل متحف المستقبل عند الانتهاء منه أكبر مركز دراسات للتنبؤ بأهم الاتجاهات المستقبلية في المجالات العلمية والتقنية.. وسيعمل على تطوير شراكات مع كافة الجهات المعنية حول العالم لتطوير حلول تقنية للتحديات وسيسهم بتطوير مناهج تعليمية حديثة ومبتكرة للطلاب من كافة أنحاء العالم بالتعاون مع أفضل الجامعات العالمية مراكز الأبحاث المتخصصة .

وسيتم إقامة متحف المستقبل على شارع الشيخ زايد ضمن حرم أبراج الإمارات، ويمثل تحفة معمارية فريدة من نوعها تضم تقنيات جديدة سيتم تطويرها خصيصاً للمبنى الذي سيشكل لوحة فنية كبيرة على شارع الشيخ زايد.

ويضم المتحف مختبرات ابتكار للصحة والتعليم والمدن الذكية والطاقة والنقل ومتحفاً دائماً لابتكارات المستقبل في كافة المجالات ومختبرات لتوليد واختبار الأفكار خاصة في المجالات التنموية التي تتعلق بالتحديات التي تواجهها الدول .. وسيعمل على الاستفادة من جميع التقنيات والعلوم والنظريات الحديثة في تطوير حلول تنموية طويلة المدى لكافة الجهات الحكومية.

ويضم المتحف أيضاً منصة لعرض واختبار ابتكارات لشركات التقنية الرائدة العالمية بالإضافة لشراكات مع كبرى الجامعات ومعاهد الأبحاث العالمية.

وسينظم المتحف الذي يضم معرضاً دائماً لتقنيات المستقبل أيضا دورات بحثية متقدمة في آخر ما توصلت العلوم البشرية في كافة المجالات، إلى جانب ورش عمل متخصصة ومؤتمرات علمية على مدار العام لمناقشة كل التطورات العلمية الحديثة واتجاهاتها المستقبلية وتطبيقاتها العملية.

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