رئيس رواندا يتطلع لزيادة التعاون مع مصر خلال لقائه محلب بـ«الكوميسا»

التقى المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، برئيس رواندا، بحضور وزير التجارة والصناعة المصرىعلى هامش رئاسته للوفد المصرى المشارك فى قمة الكوميسا المنعقدة بإثيوبيا، .

وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء على العلاقات الوطيدة، والصداقة التى تجمع بين مصر ورواندا، كما اشاد بالجهود التنموية، والاجتماعية، التى تقوم بها القيادة السياسية فى رواندا، خاصة عقب المرحلة الصعبة التى مرت بها بلاده.

وأبدى محلب استعداد مصر للتعاون الثنائى مع رواندا فى المجالات التجارية والاقتصادية بوجه عام، كما تقدم له بالشكر على مشاركة رواندا فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.

كما قدم رئيس الوزراء الدعوة للرئيس الرواندى، لحضور القمة الثلاثية لتجمعات الكوميسا والسادك وشرق افريقيا، المقرر عقدها فى يونيو المقبل بشرم الشيخ، بالاضافة الى دعوته للمشاركة فى احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة، التى تمثل شريانا دوليا للملاحة البحرية.

من جانبه رحب وزير التجارة والصناعة بدعوة الرئيس الرواندى لرجال الاعمال المصريين للاستثمار فى رواندا، حيث أكد الوزير انه سيقوم بزيارة لرواندا على رأس وفد من رجال الاعمال، والمستثمرين، لبحث فرص الاستثمار فى هذا البلد الشقيق، كما رحب وزير التجارة والصناعة بالمشاركة فى معرض كيجالى التجارى السنوى برواندا.

وأشاد رئيس رواندا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، كما تقدم بالشكر على الدعوة للقمة الثلاثية، وافتتاح قناة السويس الجديدة، وطلب التعاون فى مجالات التشييد والبناء، والخدمات.

كما وجه الرئيس الرواندى تحياته للرئيس عبدالفتاح السيسى، معربا عن تطلعهم لزيادة التعاون مصر فى مختلف المجالات فى هذه المرحلة، وأن زيارة وزير التجارة والصناعة، ورجال الاعمال، والمشاركة فى معرض كيجالى، ستمثل نقلة نوعية فى دفع العلاقات بين البلدين.