بدء مؤتمر إعلان انطلاق مهرجان الهند على ضفاف النيل فى غياب أميتاب باتشان

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفى للإعلان عن انطلاق فعاليات مهرجان الهند على ضفاف النيل، والذى يعقده المهندس خالد رامى، وزير السياحة، فى غياب النجم الهندى العالمى أميتاب باتشان، الذى تأخر لارتباطه بالتصوير لأحد القنوات، ومن المقرر أن تقام فعاليات المهرجان اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى 17 إبريل المقبل.

وثمن وزير السياحة، فى تصريحات له مشاركة نجم بوليوود أميتاب باتشان فى مهرجان الهند على ضفاف النيل، لافتا إلى أن تواجد شخصية فنية ذات ثقل على أرض الكنانة من شأنه بث رسائل إيجابية عن مصر بالخارج ويسهم بشكل فاعل فى تحسين الصورة الذهنية، لافتا إلى أن تواجد الفنان فى منطقة الأهرامات من شأنه أيضا الترويج لمنتج السياحة الثقافية إلا أنه لم يحضر حتى الآن.

وكان أميتاب باتشان، قال فى مقطع فيديو له تم تحميله من قبل السفارة الهندية بالقاهرة عن سعادته البالغة بزيارة مصر والمشاركة فى افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان الثقافى الهندى "الهند على ضفاف النيل".

وأضاف الفنان العالمى: دولتكم "مصر" هى إحدى الدول التى لطالما شعرت بالانتماء لها وقد عرفت قولاً مأثوراً فى مصر وهو أن شرب من ماء النيل فسيعود إلى مصر مجدداً، لافتا إلى أنه يبدو أنه شرب كثيرا من مياه النيل التى دفعته للعودة إلى مصر والاستمتاع بمشاعر الحب والمودة . وتابع: أشعر بالسعادة لكونى ضيف شرف المهرجان، مؤكدا أن ما لفت نظره هو تنوع المهرجان، حيث يضم الموسيقى المعاصرة والكلاسيكية والرقص والمسرح والفنون البصرية والأفلام.

اليوم.. مؤتمر وزير السياحة لإعلان انطلاق مهرجان الهند على ضفاف النيل(تحديث)

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بالفيديو والصور.. استقبال حافل لأميتاب باتشان بمطار القاهرة..الفنان العالمى يزور البلاد للمرة الثانية.. ويشارك غدا فى افتتاح مهرجان "الهند على ضفاف النيل" لتنشيط السياحة..ويؤكد: مصر بلد الحب والمودة الهند السفارة الهندية الاهرامات اخبار مصر