أخبار عاجلة

«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء مؤتمر إعلان انطلاق مهرجان الهند على ضفاف النيل فى غياب أميتاب باتشان

Google+ Print
بدء مؤتمر إعلان انطلاق مهرجان الهند على ضفاف النيل فى غياب أميتاب باتشان بدء مؤتمر إعلان انطلاق مهرجان الهند على ضفاف النيل فى غياب أميتاب باتشان
بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفى للإعلان عن انطلاق فعاليات مهرجان الهند على ضفاف النيل، والذى يعقده المهندس خالد رامى، وزير السياحة، فى غياب النجم الهندى العالمى أميتاب باتشان، الذى تأخر لارتباطه بالتصوير لأحد القنوات، ومن المقرر أن تقام فعاليات المهرجان اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى 17 إبريل المقبل.

وثمن وزير السياحة، فى تصريحات له مشاركة نجم بوليوود أميتاب باتشان فى مهرجان الهند على ضفاف النيل، لافتا إلى أن تواجد شخصية فنية ذات ثقل على أرض الكنانة من شأنه بث رسائل إيجابية عن بالخارج ويسهم بشكل فاعل فى تحسين الصورة الذهنية، لافتا إلى أن تواجد الفنان فى منطقة الأهرامات من شأنه أيضا الترويج لمنتج السياحة الثقافية إلا أنه لم يحضر حتى الآن.

وكان أميتاب باتشان، قال فى مقطع له تم تحميله من قبل السفارة الهندية بالقاهرة عن سعادته البالغة بزيارة مصر والمشاركة فى افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان الثقافى الهندى "الهند على ضفاف النيل".

وأضاف الفنان العالمى: دولتكم "مصر" هى إحدى الدول التى لطالما شعرت بالانتماء لها وقد عرفت قولاً مأثوراً فى مصر وهو أن شرب من ماء النيل فسيعود إلى مصر مجدداً، لافتا إلى أنه يبدو أنه شرب كثيرا من مياه النيل التى دفعته للعودة إلى مصر والاستمتاع بمشاعر الحب والمودة . وتابع: أشعر بالسعادة لكونى ضيف شرف المهرجان، مؤكدا أن ما لفت نظره هو تنوع المهرجان، حيث يضم الموسيقى المعاصرة والكلاسيكية والرقص والمسرح والفنون البصرية والأفلام.


>اليوم.. مؤتمر وزير السياحة لإعلان انطلاق مهرجان الهند على ضفاف النيل(تحديث)
>
>بالفيديو والصور.. استقبال حافل لأميتاب باتشان بمطار القاهرة..الفنان العالمى يزور البلاد للمرة الثانية.. ويشارك غدا فى افتتاح مهرجان "الهند على ضفاف النيل" لتنشيط السياحة..ويؤكد: مصر بلد الحب والمودة الهند السفارة الهندية الاهرامات اخبار مصر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مورينيو ينتقد غياب حكم الفيديو أمام إيفرتون

مورينيو ينتقد غياب حكم الفيديو أمام إيفرتون

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب