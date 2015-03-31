رئيس وزراء إثيوبيا لمحلب: نعمل على دفع العلاقات مع مصر إلى آفاق رحبة

أكد هيلا ماريام ديسالين رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، أهمية الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإثيوبيا مؤخرا، وأهمية ما تم الاتفاق عليه خلالها، من رفع مستوى تمثيل اللجنة الثنائية المشتركة إلى مستوى رؤساء الدول، وهى الخطوة التى ستعمل على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق رحبة حدودها السماء.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مع هيلا ماريام ديسالين رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، بحضور وزيرى التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، والإسكان المهندس مصطفى مدبولى، والسفير المصرى بإثيوبيا محمد إدريس، والذى يأتى فى إطار رئاسة المهندس محلب للوفد المصرى المشارك حاليا بقمة الكوميسا، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبى إلى أهمية اللجنة الفنية برئاسة وزراء الرى فى البلدين، وكذا لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة وزراء الخارجية.. معربا تقديره وسعادته بالخطوات الإيجابية التى تمت بين البلدين، خاصة خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة لإثيوبيا، التى وضعت أسسا جديدة راسخة، تؤسس لعلاقات تفتح آفاقا واسعة لمستقبل العلاقات بين البلدين، وشعبيهما.

وأضاف ديسالين: نحن سعداء بمشاركة مصر فى قمة الكوميسا، وبمستوى التمثيل الرفيع، برئاسة رئيس الوزراء، والوفد الوزارى المرافق، وهو ما سينعكس على النتائج المهمة لتلك القمة، مؤكدا تطلعهم للقيام بالمزيد من الخطوات الإيجابية التى تحقق مصالح البلدين والشعبين، وأضاف أنه فى سبيل تقوية العلاقات بين البلدين، نتطلع لمشاركة الشركات ورجال الأعمال المصريين، للعمل والاستثمار فى إثيوبيا، وكذا تصدير المنتجات الإثيوبية التى تحتاجها السوق المصرية، بالإضافة إلى وجود مجالات للتعاون فى قطاعات التشييد والبناء، والسياحة، والزراعة، والرى، مقترحا تنظيم رحلات سياحية مشتركة للمعالم السياحية بين البلدين، ومنها مدينة النجاشى التى لها أهمية عند المسلمين بوجه عام.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا إن بلاده ومصر على الطريق الصحيح، ويجب العمل على انتهاز اللحظات التاريخية الراهنة للدفع بكافة أطر العلاقات الثنائية، والعمل معا لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار لبلدينا، وكذلك مكافحة الإرهاب، ومجابهته فى كل مكان، فما يحدث فى المنطقة يؤثر علينا جميعا.

وفى هذا الإطار أشاد رئيس وزراء إثيوبيا بنتائج القمة العربية التى اختتمت أعمالها أول أمس بشرم الشيخ، خاصة بقرار تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة.

من جانبه، وجه المهندس إبراهيم محلب الشكر لنظيره الإثيوبى على مواقفه الداعمة لتوطيد العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الفترة الحالية ستشهد دفعا للعلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، واقترح إنشاء لجنة مشتركة برئاسة وزيرى التجارة والصناعة بالبلدين، لاستكشاف فرص التعاون، وتمهد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة، جنبا إلى جنب مع لجنتى الرى والخارجية.

وقال رئيس الوزراء لدينا خبرات واسعة فى قطاعات التشييد والبناء، والصناعة، مقترحا إنشاء شركة مقاولات مشتركة بين البلدين، بما سيكون له أثر كبير فى تدريب العمالة الفنية الإثيوبية، ومن الممكن أيضا أن توسع هذه الشركة من أعمالها فى دول أخرى مجاورة.

واختتم المهندس إبراهيم محلب الحوار قائلا "لديكم فى إثيوبيا موارد طبيعية واسعة، ولدينا خبرات وكفاءات فى مختلف المجالات، ويجب استثمار ما تحظى به البلدان بما يخدم شعبيهما".

وفى الإطار نفسه، قال وزير الإسكان مصطفى مدبولى إن شركة المقاولون العرب تعمل بمشروعين للطرق فى إثيوبيا، ونسبة العمالة الإثيوبية بها 90? والشركة على استعداد للمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، التى تنوى الحكومة الإثيوبية البدء فيها بهذه المرحلة.

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