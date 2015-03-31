منظمة الصحة العالمية تنفي ظهور حالة إصابة بالإيبولا في بغداد

نفت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في العراق الأنباء التي أشارت إلى ظهور حالة إيبولا في أبو غريب، إلى الجنوب من بغداد.

وأعلن بيان لمنظمة الصحة العالمية ، أنه وبعد التحقيق في وجود فيروس الإيبولا في العراق تبين أن المعلومات التي نشرتها “باس نيوز” عن وجود حالة مؤكدة مخبريا خالية من الصحة ، وأنه ليس لدى أي من المختبرات في العراق القدرة التقنية للتأكد من فيروس الإيبولا من خلال الفحوص المخبرية.

وكانت باس نيوز قد ادعت يوم السبت الماضي ،أنه تم تشخيص حالة من فيروس الإيبولا في مدينة أبو غريب، الواقعة إلى الجنوب من بغداد ، حسب ما ذكر موقع إذاعة الأمم المتحدة.