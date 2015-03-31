أخبار عاجلة

«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ضبط 10 ألاف لتر سولار تباع بالسوق السوداء بالمنيا

Google+ Print
ضبط 10 ألاف لتر سولار تباع بالسوق السوداء بالمنيا ضبط 10 ألاف لتر سولار تباع بالسوق السوداء بالمنيا

بترولية

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمركز مطاي شمال محافظة المنيا، اليوم، برئاسة اللواء ناصر فتحي عبدالسلام رئيس المركز، وعبد الحليم مرعي إبراهيم مدير إدارة تموين المركز، من ضبط 10 ألاف لتر سولار مدعم، بحوزة صاحب محطة وقود غير مرخصة.

حيث تمكنت الحملة من ضبط ، أحمد . ع . إ 55 سنة ، صاحب محطة وقود غير مرخصة ، والصادر لها قرار إزالة رقم 32 لعام 2014 ، ومقيم بقرية إبوان بمطاى ، لحيازته وتجميعه 10 ألاف لتر سولار مدعم ، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء وبأزيد من السعر المقرر.
> كما تمكنت مباحث ، من ضبط كل من ، كريم . م . ع 35 سنة ، صاحب عربة كارو ، ومقيم ببندر ملوى ، لحيازته وتجميعه 600 لتر سولار ، محمود . م . أ 45 سنة ، المدير المسؤل عن محطة توتال (كال تكس )، الكائنة ببندر المنيا ، والمقيم بمركز مطاى ، لحيازته وتجميعه 516 لتر بنزين 92 ، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء بالمنيا.
> تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات ، وتحرر عن وقائع الضبط  المحاضر اللازمة ، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى

«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف