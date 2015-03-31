ضبط 10 ألاف لتر سولار تباع بالسوق السوداء بالمنيا

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمركز مطاي شمال محافظة المنيا، اليوم، برئاسة اللواء ناصر فتحي عبدالسلام رئيس المركز، وعبد الحليم مرعي إبراهيم مدير إدارة تموين المركز، من ضبط 10 ألاف لتر سولار مدعم، بحوزة صاحب محطة وقود غير مرخصة.

حيث تمكنت الحملة من ضبط ، أحمد . ع . إ 55 سنة ، صاحب محطة وقود غير مرخصة ، والصادر لها قرار إزالة رقم 32 لعام 2014 ، ومقيم بقرية إبوان بمطاى ، لحيازته وتجميعه 10 ألاف لتر سولار مدعم ، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء وبأزيد من السعر المقرر.

> كما تمكنت مباحث التموين ، من ضبط كل من ، كريم . م . ع 35 سنة ، صاحب عربة كارو ، ومقيم ببندر ملوى ، لحيازته وتجميعه 600 لتر سولار ، محمود . م . أ 45 سنة ، المدير المسؤل عن محطة توتال (كال تكس )، الكائنة ببندر المنيا ، والمقيم بمركز مطاى ، لحيازته وتجميعه 516 لتر بنزين 92 ، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء بالمنيا.

> تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات ، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة ، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.