الحماية المدنية بالشرقية: الجسم الغريب بمدرسة أبو كبير "موتور مروحة"

أكد مصدر بالحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الجسم الغريب الذى عثر عليه بمدرسة "أبو مليحة" للتعليم الأساسى والملحق بها مدرسة تعليم للغات بأبوكبير، عبارة عن موتور مروحة سقف.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية يفيد بلاغا بالواقعة، انتقل على الفور خبراء المفرقعات بقسم الحماية المدنية إلى المدرسة وبالفحص تيبن أنه عبارة عن موتور مروحة سقف.

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