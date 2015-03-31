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وكالة الأنباء الإيرانية: طهران ترسل مساعدات للحوثيين فى اليمن

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وكالة الأنباء الإيرانية: طهران ترسل مساعدات للحوثيين فى اليمن وكالة الأنباء الإيرانية: طهران ترسل مساعدات للحوثيين فى اليمن
قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إن طهران أرسلت مساعدات إلى اليمن، وهى أول شحناتها منذ شن تحالف الدول العربية الذى تقوده غاراته الجوية الأسبوع الماضى لوقف تقدم المتمردين الشيعة فى البلاد المعروفين باسم الحوثيين.

وتقول إرنا إن المساعدات وصلت جوا فى وقت مبكر الثلاثاء دون أن تقول أين حطت. وفجر التحالف عددا من المطارات الواقعة تحت سيطرة المتمردين وأعلن سيطرة كاملة على المجال الجوى اليمنى، وأضافت إرنا إن المساعدات تشمل 19 طنا من الأدوية والمعدات الطبية وطنين من الأغذية المقدمة من الهلال الأحمر الإيرانى.

ويتهم ناقدو الحوثيين بأنهم عملاء لإيران، وأن إيران تقدم مساعدات للمتمردين لكن طهران والحوثيين ينفون تسليح إيران لهم.يعلن تبرع بلاده بمبلغ 500 مليون دولار لدعم الشعب السورى .

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مصر 365

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