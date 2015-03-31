واشنطن بوست: القوة العربية المشتركة تحول تاريخى فى الشرق الأوسط

الخطوة العربية ستعقد حروب المنطقة

السعودية محقة فى اتهاماتها لإيران

القوة العربية المشتركة تثير إشكالية

علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فى افتتاحيتها على قرار القمة العربية الأخيرة بتشكيل قوة عربية مشتركة، وقالت إن إعلان تشكيل قوة عربية مشتركة ربما يمثل نقطة تحول تاريخية فى الشرق الأوسط.>وأضافت الصحيفة أن هذا التطور ربما تم الترحيب به من قبل إدارة سعت إلى إخراج الولايات المتحدة من حروب الشرق الأوسط، إلا أن المبادرات العربية التى تفتقر للموارد اللازمة، ستعقد على الأرجح حروب المنطقة، وربما تؤدى فى النهاية إلى تقويض المصالح الأمريكية.>وعن التدخل فى اليمن، قالت "واشنطن بوست"، إن السعودية محقة فى الأغلب فى قولها إن إيران تحاول استبدال الحكومة الصديقة للرياض بميليشيا أخرى عميلة لإيران، فالحوثيون يتشاركون نفس أيديولوجية حزب الله اللبنانى، لكن من غير الواضح كيف يمكن للحملة العسكرية التى تتكون حتى الآن من قصف جوى وبحرى، ستردع القوات التى تحاصر ميناء عدن الجنوبى، وهو أقل بكثير من الأهداف المعلنة المتمثلة فى استعادة الحكومة السابقة فى اليمن وإجبار الحوثيين على التخلى عن سلاحهم.>واعتبرت الصحيفة أن القوة العربية المشتركة الجديدة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام أعمال القمة العربية يوم الأحد الماضى، تثير إشكالية، وقالت إن تلك القوة ستكون من الناحية النظرية من 40 ألف من القوات العربية.

وتمضى الصحيفة قائلة إنه على مدار أكثر من نصف قرن، كان تقديم القيادة والقوة العسكرية للحلفاء العرب الذين لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك بأنفسهم هو دور الولايات المتحدة، وفى اليمن كان بإمكان إدارة أوباما أن تستخدم القوة الجوية لردع الحوثيين قبل الإطاحة بالحكومة السابقة، لكن البيت الأبيض الراغب فى توقيع اتفاق نووى مع إيران أشار فى البداية إلى أنه قد يقبل بسيطرة الحوثيين.

والآن، تقدم الإدارة الأمريكية الدعم الاستخباراتى للتدخل السعودى، وهو الأمر الذى لن يضمن نجاحه أو يؤدى إلى تسوية سلمية التى هى الخيار الأفضل فى اليمن. والحرب التى تدور رحاها الآن قد تتحول سريعا إلى حرب إقليمية بين السعودية وحلفائها من ناحية وإيران من ناحية أخرى، فى صراع يزدهر فى الفراغ الذى خلفه التراجع الأمريكى.