بالصور.. ضبط7 قطع سلاح ناري و​ 53 ​ طلقة في حملة أمنية بسوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج في حملة أمنية علي حائزي الأسلحة النارية بمراكز سوهاج من ضبط7 قطع سلاح ناري و​ 53 ​طلقة.

وجاء بيان المضبوطات كالتالي:- ضبط ​بندقية أليه سريعة الطلقات عيار 7.62×39م مطموسة الأرقام وكذا عدد (29 ) طلقة حية من ذات العيار حيازة المتهم زياد مبروك إسماعيل 18 سن​ة​ طالب ومقيم الحلافى- مركز البلينا تحرر عن ذلك المحضر رقم 1703 ادارى مركز البلينا لسنة 2015 م . ​​

كما ضبط بندقية أليه عيار 7.62×39م تحمل أرقام 30000289 باللغة الأجنبية على جسم السلاح حيازة المتهم عبد الرحيم كمال محمد عبد الرحيم سن 26 عامل ومقيم زرابي بر خيل- مركز البلينا – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1532 ادارى مركز البلينا لسنة 2015 م .

وحرزت بندقية خرطوش عيار 12مم وكذا عدد ( 1 ) فرد صناعه محلية وعدد( 15 ) طلقه حيه عيار 7.62×39م حيازة المتهم إكرامى إبراهيم بقطر هرمينا سن 32 حاصل على معهد فنى صحى ومقيم نجع السواقي الشورانية – مركز المراغه – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1297 ادارى مركز المراغه لسنة 2015 م.

كما ضبطت طبنجة مجهولة الماركة عيار 5 مم تحمل أرقام 88962 وكذا عدد 7 طلقه عيار 5 مم حيازة المتهم محمد حسين محمد حماد سن 45 عامل ومقيم برخيل – مركز البلينا – والمحكوم عليه في الجناية.

وضبط المتهم في القضية رقم 6115 جنايات مركز البلينا لسنة 2012م بجلسة 30/4/2014م محكوم عليه ب 6 شهور حبس احراز سلاح نارى.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1653 مركز البلينا لسنة 2015 م.

وحرزت القوة فرد روسى محلى الصنع وكذا عدد (2) طلقة حية من ذات العيار حيازة المتهم محمد حلمى على احمد سن 34 عامل ومقيم المساعيد – مركز العسيرات – تحرر عن ذلك​ المحضر رقم 721 ادارى مركز العسيراتلسنة 2015 م.

كما ضبطت القوات فرد خرطوش محلى الصنع حيازة المتهم خليفة البدرى احمد حسن سن 35 عامل ومقيم الشورانية- مركز المراغة- تحرر عن ذلك المحضر رقم 1218 ادارى مركز المراغة لسنة 2015 م.