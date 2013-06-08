احتراق 80 منزل على حدود محافظتي الإسكندرية والبحيرة بسبب الأحوال الجوية

تلقى اللواء امين عزالدين مدير امن الاسكندرية بلاغ من العميد ابراهيم عبدالعاطي مدير ادارة شرطة النجدة بالاسكندرية يفيد باشتعال النيران في 20 منزل بقرية محمود شلتوت في منطقة العامرية بالاسكندرية و60 منزل في قرية الامام مالك التابعة لمحافظة البحيرة والمتجاورتين على حدود المحافظتين.

انتقلت قيادات مديرية الامن وادارة الدفاع المدني وتم السيطرة على الحرائق في قرية شلتوت بالعامرية ومازالت جهود ادارة الدفاع المدني بالبحيرة متواصلة لاخماد النيران .

وأدى الحريق إلى نفوق بعض المواشي وعدة اصابات بشرية خفيفة عبارة عن اختناقات بسبب الدخان الكثيف.

يذكر أن سبب الحريق سوء الأحوال الجوية والارتفاع الشديد بدرجة الحرارة ووجود مواد قابلة للاشتعال إلى جانب تلاصق المنازل.