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الأورمان تشتري ملابس لـ300 ألف طفل في الاحتفال بيوم اليتيم بالأقصر

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الأورمان تشتري ملابس لـ300 ألف طفل في الاحتفال بيوم اليتيم بالأقصر الأورمان تشتري ملابس لـ300 ألف طفل في الاحتفال بيوم اليتيم بالأقصر

الأورمان

قامت جمعية الأورمان بمحافظة الأقصر، بشراء ملابس جديدة لـ300 طفل يتيم في إطار فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم العربى.

وفى هذا السياق، قال “أحمد إبراهيم” مسئول الأورمان بجنوب الصعيد أن تم اختيار الجمعيات التي تعمل معنا طوال العام لخدمة المجتمع مع مراعاة تمثيل جميع مراكز المحافظة بحيث يكون هناك تعارف بين الأطفال الأيتام من قرية قمولا شمالًا وحتى قرية الحلة جنوبًا.

وقام الأطفال باختيار ملابسهم بأنفسهم دون تدخل أحد فى عملية الاختيار من خلال محال بيع الملابس الجاهزة بالأقصر وعلى نفقة الجمعية وكانت الجمعية قد دعت للاحتفال بهذا اليوم عام 2004 وبدأت تطوير الفكرة من خلال رعاية جامعة الدول العربية لاحتفالات يوم اليتيم على أن يكون المؤتمر التحضيري بمقر الجامعة حتى أصبح الاحتفال بجميع الدول العربية وكافة محافظات .

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