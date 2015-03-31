اليوم.. مؤتمر وزير السياحة لإعلان انطلاق مهرجان الهند على ضفاف النيل(تحديث)

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يعقد المهندس خالد رامى، وزير السياحة، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، تحت سفح الأهرامات للإعلان عن انطلاق فعاليات مهرجان الهند على ضفاف النيل، بحضور النجم الهندى العالمى أميتاب باتشان، ومن المقرر أن تقام فعاليات المهرجان اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى 17 أبريل المقبل.>وثمن وزير السياحة - فى تصريحات له - مشاركة نجم بوليوود أميتاب باتشان فى مهرجان الهند على ضفاف النيل، لافتا إلى أن تواجد شخصية فنية ذات ثقل على أرض الكنانة من شأنه بث رسائل إيجابية عن مصر بالخارج ويسهم بشكل فاعل فى تحسين الصورة الذهنية، لافتا إلى أن تواجد الفنان فى منطقة الاهرامات من شأنه أيضا الترويج لمنتج السياحة الثقافية .

وشدد رامى على أهمية صناعة السينما فى التواصل الحضارى بين الشعوب وترحيب مصر بدعم وتسهيل مهمة تصوير أفلام هندية بها.

يستعرض وزير السياحة خلال المؤتمر العمق التراثى المشترك بين مصر والهند والأنماط السياحية الواعدة للمقصد السياحة المصرى كسياحة رحلة العائلة المقدسة وسياحة حفلات الزفاف، كما يتطرق المؤتمر لفتح آفاق جديدة للسياحة القادمة من الهند من خلال الدعوة لتحديث وتفعيل مذكرات تفاهم فى مجالات السياحة والطيران.

بدوره أعرب نجم بوليود الكبير أميتاب باتشان - فى مقطع فيديو له تم تحميله من قبل السفارة الهندية بالقاهرة على موقوع يوتيوب – عن سعادته البالغة بزيارة مصر والمشاركة فى افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان الثقافى الهندى " الهند على ضفاف النيل".

وأضاف الفنان العالمى: دولتكم "مصر" هى إحدى الدول التى لطالما شعرت بالانتماء لها وقد عرفت قولاً مأثوراً فى مصر وهو أن شرب من ماء النيل فسيعود إلى مصر مجدداً، لافتا إلى أنه يبدو أنه شرب كثيرا من مياه النيل التى دفعته للعودة إلى مصر والاستمتاع بمشاعر الحب والمودة .

وتابع: أشعر بالسعادة لكونى ضيف شرف المهرجان، مؤكدا أن ما لفت نظره هو تنوع المهرجان، حيث يضم الموسيقى المعاصرة والكلاسيكية والرقص والمسرح والفنون البصرية والأفلام.

يذكر أن مصر استقبلت 60459 سائحا خلال عام 2014، وقد بلغت الزيادة فى الحركة السياحية الوافدة من السوق الهندى خلال شهرى يناير وفبراير 2015 نحو 19,6% مقارنة بنفس الفترة من العام 2014 .

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