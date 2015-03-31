وزير الإسكان يبحث مع وزير النقل الإثيوبى التعاون بين البلدين

بحث الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال لقائه مع وزير النقل الإثيوبى وركينه جيبهيو، سبل التعاون المشترك، خاصة أن شركة المقاولون العرب، التابعة للوزارة، تنفذ طريقين بإثيوبيا بطول ١٨٠ كم.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الذى يترأس وفد مصر بقمة الكوميسا الـ١٨ بالعاصمة الإثيوبية، حيث ألقى كلمة مصر فى الجلسة الافتتاحية للقمة أمس.

من جانبه، قال وزير الإسكان إنه بحث مع الوزير الإثيوبى كيفية تشجيع شركات المقاولات المصرية على الدخول لتنفيذ خطة وزارة النقل الإثيوبية، لإنشاء ٥٠ ألف كم طرق جديدة، كما تمت مناقشة كيفية مشاركة الشركات المصرية فى تنفيذ المطار الدولى الجديد بأديس أبابا، الذى تعتزم الحكومة الإثيوبية البدء فى تنفيذه مع نهاية العام الحالى.

وأضاف وزير الإسكان أنه تمت أيضا مناقشة تنفيذ برنامج لتأهيل الكوادر الفنية الإثيوبية من خلال مشاركتها فى دورات تدريبية بمركز بحوث الإسكان والبناء فى مصر، وكذا مراكز التدريب على حرف التشييد والبناء، التابعة لوزارة الإسكان، وسيتم تنظيم أول دورة تدريبية خلال الشهر المقبل.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على دعوة وزير النقل الإثيوبى لزيارة القاهرة التى سبق وقدمها وزير النقل هانى ضاحى، وقد وعد الوزير الإثيوبى بزيارة القاهرة فى أول مايو المقبل.