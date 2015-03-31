إصابة 17 عاملا زراعيا فى انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب منذ قليل 17 شخصا من العمالة الزراعية بكسور وسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الكيلو 91 اتجاه القاهرة بالبحيرة.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة غرب النوبارية بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الكيلو 91 اتجاه القاهرة دائرة القسم.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 2648 ب ع س (نقل) قيادة / مسعود شوقى مسعود سعد "سائق" ومقيم كفر الدوار بالطريق المشار إليه انفجر الإطار الخلفى الأيمن مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة عدد (17) من مستقلى السيارة (جميعهم عمالة زراعية) بكسور وسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج وتحرر المحضر 1367/2015 جنح القسم.

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