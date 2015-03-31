أخبار عاجلة

«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إصابة 17 عاملا زراعيا فى انقلاب سيارة بالبحيرة

Google+ Print
إصابة 17 عاملا زراعيا فى انقلاب سيارة بالبحيرة إصابة 17 عاملا زراعيا فى انقلاب سيارة بالبحيرة
أصيب منذ قليل 17 شخصا من العمالة الزراعية بكسور وسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الكيلو 91 اتجاه القاهرة بالبحيرة.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة غرب النوبارية بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الكيلو 91 اتجاه القاهرة دائرة القسم.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 2648 ب ع س (نقل) قيادة / مسعود شوقى مسعود سعد "سائق" ومقيم كفر الدوار بالطريق المشار إليه انفجر الإطار الخلفى الأيمن مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة عدد (17) من مستقلى السيارة (جميعهم عمالة زراعية) بكسور وسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج وتحرر المحضر 1367/2015 جنح القسم.


>- إصابة ثلاثة مستشارين فى حادث انقلاب سيارتهم على طريق "دمياط- المنصورة"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365