أخبار عاجلة

«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

سوهاج .. السيطرة على حريق في ورشة أخشاب ومخزن بأخميم

Google+ Print
سوهاج .. السيطرة على حريق في ورشة أخشاب ومخزن بأخميم سوهاج .. السيطرة على حريق في ورشة أخشاب ومخزن بأخميم

اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في ورشة أخشاب ومخزن ملحق بها بناحية آبار الوقف بدائرة مركز أخميم بسبب ماس كهربائي.

 

 

وتلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم بنشوب حريق بناحية آبار الوقف دائرة المركز.

 

 

وتبين نشوب الحريق بورشة أخشاب ملك محمود محمد بخيت، 42 سنة، عامل يقيم بذات الناحية وحالياً بالمملكة العربية لأداء العمرة.

ولم يسفر الحادث عن إصابات، فيما انحصرت التلفيات في احتراق بعض محتويات الورشة ومخزن أخشاب ملحق بها.

بسؤال محمد عبدالفتاح محمد أحمد «شقيق المذكور لوالدته» لم يتهم أو يشتبه جنائياً في الحريق، ورجح أن سبب الحريق ماس كهربائي، فيما أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1464 إداري المركز، وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية