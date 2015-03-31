سوهاج .. السيطرة على حريق في ورشة أخشاب ومخزن بأخميم

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في ورشة أخشاب ومخزن ملحق بها بناحية آبار الوقف بدائرة مركز أخميم بسبب ماس كهربائي.

وتلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم بنشوب حريق بناحية آبار الوقف دائرة المركز.

وتبين نشوب الحريق بورشة أخشاب ملك محمود محمد بخيت، 42 سنة، عامل يقيم بذات الناحية وحالياً بالمملكة العربية السعودية لأداء العمرة.

ولم يسفر الحادث عن إصابات، فيما انحصرت التلفيات في احتراق بعض محتويات الورشة ومخزن أخشاب ملحق بها.

بسؤال محمد عبدالفتاح محمد أحمد «شقيق المذكور لوالدته» لم يتهم أو يشتبه جنائياً في الحريق، ورجح أن سبب الحريق ماس كهربائي، فيما أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1464 إداري المركز، وتولت النيابة التحقيقات.