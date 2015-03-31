سوهاج.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة عائلية على ميراث

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بسبب الخلاف على الميراث بناحية جهينة الغربية دائرة مركز جهينة في سوهاج.

وكان اللواء إبراهيم صابر مدير سوهاج ، تلقى اخطاراً من مركز شرطة جهينة بوقوع مشاجرة بناحية جهينة الغربية دائرة المركز .

بالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من طرف أول:- ميخائيل عشم الله جرجس 27 سنة حاصل علي دبلوم وجرجس عشم الله جرجس 35 سنة سائق – مصابين ” بجروح وسحجات متفرقة بالجسم ” .

والطرف الثاني : أشرف ثابت لمعي 47 سنة صاحب معمل دواجن – مصاباً ” بجرح قطعي بفروة الرأس وإشتباه ما بعد الارتجاج ” زكريا غبريال اسطافانوس 75 سنة بالمعاش.

ويقيم الطرفان بذات الناحية سبب المشاجرة نزاع علي منزل بالميراث.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 1791 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.