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سقوط المتهمين باختطاف نجل مستورد قطع غيار سيارات بالغردقة

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سقوط المتهمين باختطاف نجل مستورد قطع غيار سيارات بالغردقة سقوط المتهمين باختطاف نجل مستورد قطع غيار سيارات بالغردقة
نجح ضباط المباحث الجنائية بالغربية بالتنسيق مع المباحث الجنائية بالغردقة من تحرير طفل من يد مختطفيه بعد أن قاموا باختطافه من منزل أسرته بالغردقة للمطالبة بفدية مالية واحتجازه بمركز ومدينة بسيون.

ترجع الواقعة عندما حرير الغريب.ال.م 40سنة مستورد قطع غيار سيارات مقيم منطقة الدهار بمدينة الغردقة محضرا رقم 1658 إدارى قسم ثان الغردقة بقيام محمد ع. س. خ مقيم بدائرة مركز بسيون وشقيقة عبده.ع.س. خ وشخصين آخرين باختطاف نجله لوجود خلافات مالية بينهم وطلبهم فدية مالية.

وقررت النيابة ضبط وإحضار المتهمين حيث تم التنسيق مع المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية وتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية ضم العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية والعقيد وليد الجندى مفتش المنطقة المركزية بطنطا وضباط إدارة البحث الجنائية.

وأكدت المعلومات قيام المتهمين باحتجاز الطفل "إبراهيم" فى منزل المتهم الثانى ببسيون وتم إعداد مأمورية من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر، وأسفرت المأمورية عن ضبط عبد الفتاح. ع. س. خ وشهرته "عبده" سن 45 صاحب محل قطع غيار معدات ثقيلة – مقيم بقرية الشين مركز قطور، وأسامة. ج. ال 42 سنة سائق مقيم بندر بسيون وتم تحرير الطفل والمتهمين لضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر لعرضهما على النيابة العامة للتحقيق.

1-العقيد وليد الجندى مفتش المنطقة المركزية بطنطا وبرفقته الطفل بعد تحريره
>2-المتهمان
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مصر 365