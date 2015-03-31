أخبار عاجلة

«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 15 قطعة سلاح بدون ترخيص و30 كيلو بانجو فى حملة أمنية بالمنيا

Google+ Print
ضبط 15 قطعة سلاح بدون ترخيص و30 كيلو بانجو فى حملة أمنية بالمنيا ضبط 15 قطعة سلاح بدون ترخيص و30 كيلو بانجو فى حملة أمنية بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا خلال حملة أمنية مكبرة شنتها المديرية اليوم لضبط عدد من الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ احكام قضائية والأسلحة غير المرخصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 قطعة سلاح عبارة عن 1 بندقية آلية و2 مسدس و3 بنادق خرطوش و9 فرود محلى الصنع و23 طلقة خرطوش بحوزة 14 متهما بالمنيا، كما تمكنت الحملة من ضبط كل من على. ح 52 سنة عامل من بنى سويف وبحوزته 15 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر تزن حوالى 30 كيلو جراما، وعبد الله. م 26 سنة عامل، وبحوزته 1500 قرص لعقار الترامادول المخدر، وسيد. ز 46 سنة عاطل، وسبق اتهامه فى عدد 10 قضايا جنائية (سرقة- مخدرات- خيانة أمانة)، وبحوزته 3 لفافات لنبات البانجو المخدر تزن 6 كيلو جرامات.

كما تمكنت الحملة الأمنية من تحرير 1852 مخالفة مروية تضمنت 44 دراجة نارية و3 سيارات و792 مخالفة دراجة نارية و1013 مخالفة سيارات، وفى إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطى سائقى الطرق السريعة للمواد المخدرة، تم فحص 30 عينة أسفرت عن إيجابية 2 عينة تعاطى للمواد المخدرة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365