ضبط 15 قطعة سلاح بدون ترخيص و30 كيلو بانجو فى حملة أمنية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا خلال حملة أمنية مكبرة شنتها المديرية اليوم لضبط عدد من الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ احكام قضائية والأسلحة غير المرخصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 قطعة سلاح عبارة عن 1 بندقية آلية و2 مسدس و3 بنادق خرطوش و9 فرود محلى الصنع و23 طلقة خرطوش بحوزة 14 متهما بالمنيا، كما تمكنت الحملة من ضبط كل من على. ح 52 سنة عامل من بنى سويف وبحوزته 15 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر تزن حوالى 30 كيلو جراما، وعبد الله. م 26 سنة عامل، وبحوزته 1500 قرص لعقار الترامادول المخدر، وسيد. ز 46 سنة عاطل، وسبق اتهامه فى عدد 10 قضايا جنائية (سرقة- مخدرات- خيانة أمانة)، وبحوزته 3 لفافات لنبات البانجو المخدر تزن 6 كيلو جرامات.

كما تمكنت الحملة الأمنية من تحرير 1852 مخالفة مروية تضمنت 44 دراجة نارية و3 سيارات و792 مخالفة دراجة نارية و1013 مخالفة سيارات، وفى إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطى سائقى الطرق السريعة للمواد المخدرة، تم فحص 30 عينة أسفرت عن إيجابية 2 عينة تعاطى للمواد المخدرة.

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