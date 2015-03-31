باكستان تؤكد التزامها بدعم سيادة ووحدة أراضى السعودية

أكدت باكستان أنها لا تزال ملتزمة بدعم سيادة ووحدة اراضى المملكة العربية السعودية . وذكرت قناة "جيو" الباكستانية اليوم الثلاثاء ان رئيس الوزراء نواز شريف اجتمع مع رئيس أركان الجيش رحيل شريف ومستشار الأمن الوطنى والشئون الخارجية سرتاج العزيز ووزير الدفاع خواجة آصف ووزير المالية اسحق دار وقائد القوات الجوية المارشال سهيل أمان، حيث قاموا باستعراض الوضع الجارى فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد المشاركون فى الاجتماع ان باكستان ملتزمة بلعب دور فعال فى وقف تدهور الوضع فى منطقة الشرق الأوسط، والعمل على التوصل الى حل للأزمة وتعزيز السلام فى المنطقة.

كما أوضحوا أن باكستان تعتزم دعوة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامى والمجتمع الدولى للعب دور بناء فى إيجاد حل سياسى للأزمة.

يشار الى ان الخارجية الباكستانية كانت قد نفت ما تردد من تقارير اخبارية تفيد بانها ارسلت قوات للانضمام إلى التحالف الاقليمى بقيادة السعودية ضد المتمردين الحوثيين فى اليمن.

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