أخبار عاجلة

«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

باكستان تؤكد التزامها بدعم سيادة ووحدة أراضى السعودية

Google+ Print
باكستان تؤكد التزامها بدعم سيادة ووحدة أراضى السعودية باكستان تؤكد التزامها بدعم سيادة ووحدة أراضى السعودية
أكدت باكستان أنها لا تزال ملتزمة بدعم سيادة ووحدة اراضى المملكة العربية . وذكرت قناة "جيو" الباكستانية اليوم الثلاثاء ان رئيس الوزراء نواز شريف اجتمع مع رئيس أركان الجيش رحيل شريف ومستشار الأمن الوطنى والشئون الخارجية سرتاج العزيز ووزير الدفاع خواجة آصف ووزير المالية اسحق دار وقائد القوات الجوية المارشال سهيل أمان، حيث قاموا باستعراض الوضع الجارى فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد المشاركون فى الاجتماع ان باكستان ملتزمة بلعب دور فعال فى وقف تدهور الوضع فى منطقة الشرق الأوسط، والعمل على التوصل الى حل للأزمة وتعزيز السلام فى المنطقة.

كما أوضحوا أن باكستان تعتزم دعوة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامى والمجتمع الدولى للعب دور بناء فى إيجاد حل سياسى للأزمة.

يشار الى ان الخارجية الباكستانية كانت قد نفت ما تردد من تقارير اخبارية تفيد بانها ارسلت قوات للانضمام إلى التحالف الاقليمى بقيادة السعودية ضد المتمردين الحوثيين فى اليمن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية