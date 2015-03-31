إحصائية رسمية لـ"المنوفية": تنفيذ 2.31% من الإزالات على الأراضى الزراعية

كشفت الإحصائيات الرسمية لمحافظة المنوفية، عن أنه تم إزالة 3 آلاف و594 حالة فقط بنسبة 2.31% على مساحة 324 فدانًا و7 قراريط و4 أسهم من إجمالى 155 ألفًا و275 حالة التهمت 4 آلاف و621 فدانًا و3 قراريط و19 سهمًا.

يأتى ذلك رغم حملات الإزالة المكثفة للتعديات على الأراضى الزراعية وطرح النهر، التى تقوم بها الوحدات المحلية بالمنوفية، بالتعاون مع أجهزة الشرطة والقوات المسلحة.

وجاءت منوف فى المركز الأول فى عدد حالات التعديات بإجمالى 37 ألف حالة.. بينما جاءت أشمون فى المركز الأول فى مساحة التعديات بإجمالى ألف و195 فدانًا.

بينما جاءت قويسنا فى المركز الأول لتنفيذ حملات الإزالة بنسبة 8.5% واحتلت الباجور المركز الأخير بنسبة 1% لتنفيذ الإزالات.

وفى عدة حالات التعديات احتلت منوف المركز الأول بإجمالى 36 ألفًا و967 حالة على مساحة 845 فدانًا و23 قيراطًا و2 سهم، وتم تنفيذ إزالة 748 حالة فقط على مساحة 44 فدانًا و15 قيراطًا و12 سهمًا، ويتبقى 36 ألفًا و219 حالة على مساحة 801 فدان و7 قراريط و14 سهمًا، ثم أشمون فى المركز الثانى بإجمالى 36 ألفًا و424 حالة على مساحة ألف و194 فدانًا و3 قراريط و11 سهمًا.

كما تم إزالة 284 حالة على مساحة 32 فدانًا و17 قيراطًا و17 سهمًا.. والباقى 36 ألفًا و139 حالة على مساحة ألف و161 فدانًا و9 قراريط و11 سهمًا.

وجاءت العاصمة شبين الكوم فى المركز الثالث بإجمالى 19 ألفًا و658 حالة على مساحة 545 فدانًا و4 قراريط و17 سهمًا، حيث تم إزالة 617 حالة على مساحة 58 فدانًا و12 قيراطًا و14 سهمًا.. والباقى 19 ألفًا و42 حالة على مساحة 486 فدانًا و16 قيراطًا و3 أسهم.

وحل الباجور فى المركز الرابع بإجمالى 15 ألفًا و566 حالة على مساحة 440 فدانًا و22 قيراطًا و12 سهمًا.. تم إزالة 159 حالة على مساحة 9 أفدنة و20 قيراطًا و6 أسهم.. والباقى 15 ألفًا و407 حالات على مساحة 431 فدانًا و2 قيراط و6 أسهم.

وجاءت قويسنا فى المركز الخامس بإجمالى 12 ألفًا و390 حالة على مساحة 532 فدانًا و12 سهمًا، تم إزالة 1056 حالة على مساحة 106 أفدنة و2 قيراط و2 سهم.. والباقى 11 ألفًا و341 حالة على مساحة 426 فدانًا و11 قيراطًا و14 سهمًا.

أما تلا فاحتلت المركز السادس بإجمالى 11 ألفًا و401 حالة على مساحة 365 فدانًا و20 قيراطًا و7 أسهم، تم إزالة 307 حالات على مساحة 25 فدانًا و13 قيراطًا و13 سهمًا، والباقى 11 ألفًا و94 حالة على مساحة 339 فدانًا و10 قراريط و12 سهمًا.

واحتلت بركة السبع المركز السابع بإجمالى 11 ألفًا و391 حالة على مساحة 325 فدانًا و17 قيراطًا و6 أسهم.. تم إزالة 236 حالة على مساحة 19 فدانًا و17 قيراطًا و3 أسهم.. والباقى 11 ألفًا و155 حالة على مساحة 306 أفدنة و3 أسهم.

الشهداء جاءت فى المركز الثامن بإجمالى 7 آلاف و384 حالة على مساحة 212 فدانًا و21 قيراطًا و16 سهمًا، وتم إزالة 133 حالة على مساحة 9 أفدنة و4 قراريط و13 سهمًا.. وتبقى 7 آلاف و251 حالة على مساحة 203 أفدنة و17 قيراطًا و3 أسهم.

وجاء السادات فى المركز التاسع بإجمالى 4 آلاف و94 حالة على مساحة 158 فدانًا و12 قيراطًا و8 أسهم، وتم إزالة 47 حالة على مساحة 17 فدانًا و14 قيراطًا و2 سهم.. ويتبقى 4 آلاف و47 حالة على مساحة 140 فدانًا و22 قيراطًا و6 أسهم.

جدير بالذكر أن مدينة السادات شهدت أكبر حملة إزالات لتعديات على أراضى هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، على مساحة 60 ألف فدان، وهى غير تابعة لمحافظة المنوفية.

المركز حالات التعدى ما تم إزالته النسبة

> العدد المساحة العدد المساحة العدد المساحة

>منوف 36967 846 748 45 2 % 5 %

>أشمون 36424 1194 284 33 0.77 % 2 %

>شبين الكوم 19658 545 617 58 3.13 % 10 %

>الباجور 15566 441 159 10 1 % 2.2 %

>قويسنا 12390 532 1056 106 8.52 % 19.92 %

>تلا 11401 366 307 25 2.69 % 6.8 %

>بركة السبع 11391 325 236 19 2 % 5.8 %

>الشهداء 7384 213 133 9 1.8 % 4.2 %

>السادات 4094 158 47 17 1.4 % 10.7 %



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جانب من حملة إزالات لعقارات مخالفة



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حملة أمنية خلال حملة إزالة



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إزالة تعديات على مجرى النيل



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جانب من التعديات



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أجهزة محافظة المنوفية تزيل التعديات



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آثار حملة إزالة التعديات تظهر على المنازل عقب هدمها



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حملة لإزالة التعديات



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لحظة إزالة التعديات