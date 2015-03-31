بالصور.. محافظ بنى سويف: مطـالب القـرى الفقيرة فى مقدمة اهتماماتـى

أكد المستشار محمد سليم أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة للعمل على تحسين كل الخدمات والمرافق وخاصة المرافق الأساسية التى يتعامل معها المواطن بشكل يومى وذلك على مستوى مدن وقرى المحافظة، مشددا على أن خدمة المواطنين والأهالى بالقرى وعلى وجه الخصوص القرى الفقيرة فى الخدمات والمرافق تأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى.

وكان المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف قام بجولة تفقد خلالها بعض الخدمات والمرافق بمركز ومدينة بنى سويف للوقوف على مستوى العمل بها، بدأها بتفقد الأعمال الجارية بمدخل قرية أبو سليم من تمهيد وتسوية المدخل بالجليدر وإزالة البروز والمطبات لحين توفير التمويل اللازم لرصف الطريق وإدراجه فى الخطة.

وشملت جولة المحافظ أيضا زيارة مركز شباب العبور بشارع الإيواء بعزبة بلبل حيث وجه برفع كل المخلفات والقمامة به، وتوفير التجهيزات وكل متطلبات تشغيله فى أقرب وقت ممكن، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ عليه، وإجراء الصيانة اللازمة له بصفة دورية، مشددا على تكثيف أعمال النظافة ورفع كل المخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

واثناء جولته حرص على متابعة ما يقوم به عمال النظافة الذين كانوا يؤدون عملهم فى شوراع المدينة واستمع إلى شكاواهم ومطالبهم حيث قام على الفور بتكليف رئيس المدينة ومدير مشروع النظافة بدراسة تلك المشاكل وإيجاد حلول عاجلة لها بأسرع وقت ممكن فى إطار الإمكانات والموارد المتاحة.

وفى ختام جولته زار المحافظ قرية بنى هارون حيث تفقد أعمال تمهيد وتسوية طريق القرية وإزالة البروز والمطبات استجابة لشكوى بعض المواطنين، والتقى ببعض المواطنين الذى تصادف وجودهم أثناء الزيارة واستمع لمطالبهم وبعض شكاواهم بخصوص نقص الخدمات والمرافق وبعض المطالب الشخصية والتى وعد بدراستها وحلها فى أقرب وقت ممكن.



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محافظ بنى سويف يصافح أحد عمال النظافة

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المحافظ يستمع لمطالب العمال

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المحافظ ورئيس المدينة يتابعان أعمال تهيئة طريق أبو سليم

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سليم يتفقد مركز شباب العبور

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المحافظ يستجيب لشكوى أحد الأهالى

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أحد الموطنين فى حديثه مع المحافظ