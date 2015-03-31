غدا..الاحتفال مجددا برواية "لقاء فى واحة الحنين" لوزير التعليم الأسبق

تقيم دار نهضة مصر مجددا حفل توقيع ومناقشة لرواية الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم الأسبق «لقاء فى واحة الحنين» وذلك فى السادسة من مساء غد الأربعاء بمكتبة ألف بالمرغنى بالقاهرة.

يشهد اللقاء نخبة من الأدباء والإعلاميين والسياسيين ويديره الكاتب الصحفى حازم نصر نائب رئيس تحرير الأخبار.

الرواية تتناول مسيرة الجيل الذى قاد الحركة الطلابية فى مصر فى سبعينات القرن الماضى من خلال 7 شخصيات تراوحت توجهاتها بين ميول سياسية مختلفة ما بين الناصرية والقومية والشيوعية والإخوانية والسلفية والفوضوية شكلت وجه الوطن.