المركز الثقافى الفرنسى يوقع برتوكول تعاون مع جامعة المنصورة

وقع الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة برتوكول تعاون بين الجامعة والمركز الثقافى الفرنسى بالمنصورة ويمثله الدكتورة فرحة الشناوى استاذ المناعة الإكلينيكية ونائب رئيس الجامعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة المركز بحضور الدكتور شريف خاطر وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث والدكتور فريد إلياس منسق التعاون بين الجمعية الطبية المصرية الفرنسية والمركز الثقافى الفرنسى والدكتور يسرى الهوارى أستاذ بكلية طب الأسنان.

وأشارت الدكتورة فرحة الشناوى أن البرتوكول يشمل التعاون مع كلية الحقوق لتنظيم دورات باللغة الفرنسية طبقا للبرامج المعتمدة للدراسة باللغة الفرنسية وجزء من التدريس سيتم بكلية الحقوق للمدرسين المساعدين والمدرسين بالكلية وسيكون هناك دورات باللغة الفرنسية للطلاب مدعمة من المركز الثقافى الفرنسى.

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