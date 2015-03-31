أخبار عاجلة

«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

المركز الثقافى الفرنسى يوقع برتوكول تعاون مع جامعة المنصورة

Google+ Print
المركز الثقافى الفرنسى يوقع برتوكول تعاون مع جامعة المنصورة المركز الثقافى الفرنسى يوقع برتوكول تعاون مع جامعة المنصورة
وقع الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة برتوكول تعاون بين الجامعة والمركز الثقافى الفرنسى بالمنصورة ويمثله الدكتورة فرحة الشناوى استاذ المناعة الإكلينيكية ونائب رئيس الجامعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة المركز بحضور الدكتور شريف خاطر وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث والدكتور فريد إلياس منسق التعاون بين الجمعية الطبية المصرية الفرنسية والمركز الثقافى الفرنسى والدكتور يسرى الهوارى أستاذ بكلية طب الأسنان.

وأشارت الدكتورة فرحة الشناوى أن البرتوكول يشمل التعاون مع كلية الحقوق لتنظيم دورات باللغة الفرنسية طبقا للبرامج المعتمدة للدراسة باللغة الفرنسية وجزء من التدريس سيتم بكلية الحقوق للمدرسين المساعدين والمدرسين بالكلية وسيكون هناك دورات باللغة الفرنسية للطلاب مدعمة من المركز الثقافى الفرنسى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365