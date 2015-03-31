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2 إبريل المؤتمر الثالث للتغذية والإرشاد الصحى بالإسكندرية

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2 إبريل المؤتمر الثالث للتغذية والإرشاد الصحى بالإسكندرية 2 إبريل المؤتمر الثالث للتغذية والإرشاد الصحى بالإسكندرية
تقيم الجمعية المصرية للتغذية والإرشاد الصحى بالتعاون مع المعهد العالى للصحة العامة- جامعة الإسكندرية- وتحت رعاية نقابة أطباء الإسكندرية، مؤتمرها السنوى الثالث يوم الخميس 2 إبريل بشيراتون المنتزه بالإسكندرية.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان الاتجاهات الحديثة فى التغذية العلاجية وذلك برئاسة الدكتورة نوال عبد الرحيم أستاذ التغذية بالمعهد العالى للصحة العامة والرئيس الشرفى للجمعية وبحضور لفيف من أساتذة كلية الطب بجامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس والمعهد القومى للتغذية، حيث يتناول المؤتمر طرح التطورات والجديد فيما يتعلق بالتغذية وعلاقتها بكل من (أمراض السمنة والأورام والأمراض الروماتيزمية وأمراض التطور والنمو).
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