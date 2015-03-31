اليوم..جامعة القناة تعلن عن توفير 120 وظيفة للشباب خلال ملتقى التوظيف بالإسماعيلية

توفير 120 فرصة عمل للشباب

دعم الوكالة الأمريكية للتنمية

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ينظم اليوم الثلاثاء، مركز تنمية المهارات المهنية والتوظيف بجامعة قناة السويس ملتقى التوظيف الأول بالجامعة بالإسماعيلية تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس الدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والتنمية البيئة.> يبدأ الملتقى فى تمام العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، حيث يجتمع مجموعة من الشركات العالمية والمحلية التى تبحث عن الشباب الراغبين فى العمل، ويوفر الملتقى ما يزيد على ١٢٠ فرصة عمل فى مختلف المجالات الطبية والهندسية والتجارية وغيرها، ويشمل الراعى الرئيسى شركة اتصالات والرعاة الذهبيين؛ البنك التجارى الدولى وشركة سان جوبان.>والجدير بالذكر أن مركز تنمية المهارات المهنية والتوظيف بجامعة قناة السويس، قد تم إنشاؤه بالتعاون بين الجامعة ومركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ولقد تم تدريب وتوجيه موظفى المركز لإعداد طلبة وخريجى الجامعة لسوق العمل، ولتقديم الخدمات الاستشارية المهنية وتقديم فرص العمل لهم.