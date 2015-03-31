"رائد الخط العربى": يجب تأسيس أقسام لدراسة الخطوط العربية فى الجامعات

شهدت مكتبة الإسكندرية، محاضرة حول كتاب "سيد إبراهيم رائد الخط العربى"، تحدث فيها الدكتور محمد حسن؛ مؤلف الكتاب، وأدارها خالد هنو، وذلك فى إطار الفعاليات الثقافية لمعرضها الدولى للكتاب.

وقال الدكتور محمد حسن، إن سيد إبراهيم يمثل مرحلة مهمة فى تاريخ مصر، حيث لا يمكن فصل تاريخ فنان عن تاريخ الأمة نفسها.

وأوضح الدكتور محمد حسن أنه من خلال عمله فى مركز الخطوط والكتابات بمكتبة الإسكندرية فإنه يعمل فى مشاريع بحثية محددة، كان أولها ديوان الخط العربى فى مصر وتلاها كتاب سيد إبراهيم.

وأشار الدكتور محمد حسن إلى أن مكتبة الإسكندرية تنظم معرض متنقل لأعمال سيد إبراهيم، حيث بدأ المعرض فى الشارقة ولاقى إقبالاً كبيرًا من قبل طلاب سيد إبراهيم فى الخليج.

وأضاف الدكتور محمد حسن أن المعرض سيقام خلال الشهر القادم فى المتحف الوطنى فى موريتانيا.

وتناول الدكتور محمد حسن بعض المشكلات التى تواجه دراسات الخطوط وتوثيقها، مبينًا أن بعض الفترات التاريخية، كفترة العصر العثمانى، ثرية بالأعمال التى لم يتم دراستها وتوثيقها بالشكل الكافى، كما أن السير الذاتية يتم التعامل فيها مع أعمال الفنان فقط دون الالتفات إلى محاور مهمة كحياة الفنان ونشأته وأسرته ومنزله وقراءاته وهكذا.

ولفت الدكتور محمد حسن إلى أنه لا يوجد قسم لدراسة الخطوط العربية حتى الآن فى الجامعات المصرية، مبينًا أن فن الخط يجب أن يدرس وفقًا للجزء التاريخى، الفنى، اللغوى، والأثرى، ولا تستقيم أى دراسة إلا إذا توافر فيها كل تلك المحاور.