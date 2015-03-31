أخبار عاجلة

«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"رائد الخط العربى": يجب تأسيس أقسام لدراسة الخطوط العربية فى الجامعات

Google+ Print
"رائد الخط العربى": يجب تأسيس أقسام لدراسة الخطوط العربية فى الجامعات "رائد الخط العربى": يجب تأسيس أقسام لدراسة الخطوط العربية فى الجامعات
شهدت مكتبة الإسكندرية، محاضرة حول كتاب "سيد إبراهيم رائد الخط العربى"، تحدث فيها الدكتور محمد حسن؛ مؤلف الكتاب، وأدارها خالد هنو، وذلك فى إطار الفعاليات الثقافية لمعرضها الدولى للكتاب.

وقال الدكتور محمد حسن، إن سيد إبراهيم يمثل مرحلة مهمة فى تاريخ ، حيث لا يمكن فصل تاريخ فنان عن تاريخ الأمة نفسها.

وأوضح الدكتور محمد حسن أنه من خلال عمله فى مركز الخطوط والكتابات بمكتبة الإسكندرية فإنه يعمل فى مشاريع بحثية محددة، كان أولها ديوان الخط العربى فى مصر وتلاها كتاب سيد إبراهيم.

وأشار الدكتور محمد حسن إلى أن مكتبة الإسكندرية تنظم معرض متنقل لأعمال سيد إبراهيم، حيث بدأ المعرض فى الشارقة ولاقى إقبالاً كبيرًا من قبل طلاب سيد إبراهيم فى الخليج.

وأضاف الدكتور محمد حسن أن المعرض سيقام خلال الشهر القادم فى المتحف الوطنى فى موريتانيا.

وتناول الدكتور محمد حسن بعض المشكلات التى تواجه دراسات الخطوط وتوثيقها، مبينًا أن بعض الفترات التاريخية، كفترة العصر العثمانى، ثرية بالأعمال التى لم يتم دراستها وتوثيقها بالشكل الكافى، كما أن السير الذاتية يتم التعامل فيها مع أعمال الفنان فقط دون الالتفات إلى محاور مهمة كحياة الفنان ونشأته وأسرته ومنزله وقراءاته وهكذا.

ولفت الدكتور محمد حسن إلى أنه لا يوجد قسم لدراسة الخطوط العربية حتى الآن فى الجامعات المصرية، مبينًا أن فن الخط يجب أن يدرس وفقًا للجزء التاريخى، الفنى، اللغوى، والأثرى، ولا تستقيم أى دراسة إلا إذا توافر فيها كل تلك المحاور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية